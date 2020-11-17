«Я и автомобиль – вещи несовместимые». Знаменитости, которые не водят машину

В известной вампирской саге «Сумерки» персонаж Роберта Паттинсона лихо водит машину и разгоняется до огромной скорости. Тем не менее в жизни актер никогда сам не садится за руль. Какие еще знаменитости не водят автомобиль? Дэниэл Рэдклифф

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Исполнитель роли Гарри Поттера никогда не стремился сесть за руль. Дело в том, что актер страдает диспраксией в легкой форме. Это болезнь, при которой человек испытывает некоторые трудности с координацией. Вождение может просто-напросто стать опасным и для самого Рэдклиффа, и для окружающих. Джоан Роулинг

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Автор популярной саги о Гарри Поттере даже не хочет учиться на права. И не скрывает этого. Сергей Светлаков

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Известно, что российский актер и телеведущий Сергей Светлаков любит покататься на квадроцикле, яхте или поуправлять самолетом во время отдыха. Несмотря на это, за руль машины он не садится. По словам актера, ему просто некомфортно. Робби Уильямс

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Британец Робби Уильямс – ярый фанат «Формулы-1», а в своем гараже он хранит раритетный Jaguar. Но певец никогда не получал водительских прав, Уильямс всегда пользуется услугами такси. Алла Пугачева

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