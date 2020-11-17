«Я и автомобиль – вещи несовместимые». Знаменитости, которые не водят машину

В известной вампирской саге «Сумерки» персонаж Роберта Паттинсона лихо водит машину и разгоняется до огромной скорости. Тем не менее в жизни актер никогда сам не садится за руль. Какие еще знаменитости не водят автомобиль?
В известной вампирской саге «Сумерки» персонаж Роберта Паттинсона лихо водит машину и разгоняется до огромной скорости. Тем не менее в жизни актер никогда сам не садится за руль. Какие еще знаменитости не водят автомобиль?
Фото: instagram.com/daniel9340
Исполнитель роли Гарри Поттера никогда не стремился сесть за руль. Дело в том, что актер страдает диспраксией в легкой форме. Это болезнь, при которой человек испытывает некоторые трудности с координацией. Вождение может просто-напросто стать опасным и для самого Рэдклиффа, и для окружающих.
Фото: facebook.com/JKRowling
Автор популярной саги о Гарри Поттере даже не хочет учиться на права. И не скрывает этого.
Фото: instagram.com/ssvetlakov
Известно, что российский актер и телеведущий Сергей Светлаков любит покататься на квадроцикле, яхте или поуправлять самолетом во время отдыха. Несмотря на это, за руль машины он не садится. По словам актера, ему просто некомфортно.
Фото: instagram.com/robbiewilliams
Британец Робби Уильямс – ярый фанат «Формулы-1», а в своем гараже он хранит раритетный Jaguar. Но певец никогда не получал водительских прав, Уильямс всегда пользуется услугами такси.
Фото:instagram.com/alla_orfey
Свой первый большой гонорар Примадонна потратила на зеленые «Жигули». За руль она села всего несколько раз. Во время съемок клипа «Надо же» певица въехала в Останкинский пруд и после этого автомобиль не водит. Однажды Пугачева сказала «Я и автомобиль – вещи несовместимые».
А вот Криштиану Роналду, Лионель Месси и другие спортсмены, наоборот, любят «погонять» на своих шикарных автомобилях. Посмотрите, на чем ездят звёзды футбола (подробности здесь).