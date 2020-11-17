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«Я и автомобиль – вещи несовместимые». Знаменитости, которые не водят машину

17 ноября 2020 14:07
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В известной вампирской саге «Сумерки» персонаж Роберта Паттинсона лихо водит машину и разгоняется до огромной скорости. Тем не менее в жизни актер никогда сам не садится за руль. Какие еще знаменитости не водят автомобиль?

Дэниэл Рэдклифф

«Я и автомобиль – вещи несовместимые». Знаменитости, которые не водят машину-1

Фото: instagram.com/daniel9340

Исполнитель роли Гарри Поттера никогда не стремился сесть за руль. Дело в том, что актер страдает диспраксией в легкой форме. Это болезнь, при которой человек испытывает некоторые трудности с координацией. Вождение может просто-напросто стать опасным и для самого Рэдклиффа, и для окружающих.

Джоан Роулинг

«Я и автомобиль – вещи несовместимые». Знаменитости, которые не водят машину-4

Фото: facebook.com/JKRowling

Автор популярной саги о Гарри Поттере даже не хочет учиться на права. И не скрывает этого.

Сергей Светлаков

«Я и автомобиль – вещи несовместимые». Знаменитости, которые не водят машину-7

Фото: instagram.com/ssvetlakov

Известно, что российский актер и телеведущий Сергей Светлаков любит покататься на квадроцикле, яхте или поуправлять самолетом во время отдыха. Несмотря на это, за руль машины он не садится. По словам актера, ему просто некомфортно.

Робби Уильямс

«Я и автомобиль – вещи несовместимые». Знаменитости, которые не водят машину-10

Фото: instagram.com/robbiewilliams

Британец Робби Уильямс ярый фанат «Формулы-1», а в своем гараже он хранит раритетный Jaguar. Но певец никогда не получал водительских прав, Уильямс всегда пользуется услугами такси.

Алла Пугачева

«Я и автомобиль – вещи несовместимые». Знаменитости, которые не водят машину-13

Фото:instagram.com/alla_orfey

Свой первый большой гонорар Примадонна потратила на зеленые «Жигули». За руль она села всего несколько раз. Во время съемок клипа «Надо же» певица въехала в Останкинский пруд и после этого автомобиль не водит. Однажды Пугачева сказала «Я и автомобиль вещи несовместимые».

А вот Криштиану Роналду, Лионель Месси и другие спортсмены, наоборот, любят «погонять» на своих шикарных автомобилях. Посмотрите, на чем ездят звёзды футбола (подробности здесь).

 

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