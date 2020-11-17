Бабетта, начёс, химическая завивка. Вот что делали модницы в салонах СССР

Каждая советская красавица не упускала возможности сходить в салон красоты, ведь там не только можно было обзавестись новой стрижкой, но и узнать самые свежие сплетни. Излюбленной прической была бабетта. Любые жертвы ради красоты: дамы могли часами сидеть и ждать, когда перманент подействует. Парикмахеры в белых халатах умели делать любую химическую завивку. Кроме причесок в парикмахерских делали маникюр и педикюр. Но красота сохранялась недолго, уже через пару дней девушки снова выстраивались в очередь у дверей салонов.

Фото: instagram.com/olyaalekhina_hair

Под словом «салон» в СССР подразумевали парикмахерскую, но не у всех из них были название и вывеска. Каждая девушка мечтала найти своего мастера, к которому можно ходить годами. Парикмахеры делились на мужских и женских. Дамы не хотели, чтобы мужчины видели процесс преображения, да и мужчины чувствовали бы себя неловко, если бы их обслуживала женщина. Универсальных мастеров можно было найти только в привокзальных парикмахерских и в маленьких городах. Оригинальное название заведения – это уже половина успеха в СССР. Самая популярная парикмахерская в Москве называлась «Чародейка». В ней было самое современное оборудование, поэтому модницы непременно хотели обслуживаться именно там. Очередь на стрижку была огромной: процесс ожидания доходил до двух недель. Конечно, известные актрисы, певицы и жены чиновников обслуживались быстрее. В этом случае все решали связи. Но несмотря на все это, цены в «Чародейке» были средними, любая советская женщина могла позволить себе поход в такой элитный салон.

Фото: instagram.com/_salon_aziya_

Доставать профессиональную косметику для волос в СССР было сложно. Поэтому мастера часто прибегали к народным способам. Например, перед накруткой волосы смачивали пивом, благодаря этому локоны медленнее раскручивались. А если закончился лак, то прическу закрепляли сладкой водой. Самой популярной прической была бабетта. Чтобы было больше объема, в прическу подкладывали вычесанные волосы или капроновые чулки. Кроме бабетты девушки любили начесы, а позже появилась прическа «улей».

Фото: instagram.com/salon_artbeaute