Бабетта, начёс, химическая завивка. Вот что делали модницы в салонах СССР
Каждая советская красавица не упускала возможности сходить в салон красоты, ведь там не только можно было обзавестись новой стрижкой, но и узнать самые свежие сплетни. Излюбленной прической была бабетта. Любые жертвы ради красоты: дамы могли часами сидеть и ждать, когда перманент подействует.
Парикмахеры в белых халатах умели делать любую химическую завивку. Кроме причесок в парикмахерских делали маникюр и педикюр. Но красота сохранялась недолго, уже через пару дней девушки снова выстраивались в очередь у дверей салонов.
Фото: instagram.com/olyaalekhina_hair
Под словом «салон» в СССР подразумевали парикмахерскую, но не у всех из них были название и вывеска. Каждая девушка мечтала найти своего мастера, к которому можно ходить годами.
Парикмахеры делились на мужских и женских. Дамы не хотели, чтобы мужчины видели процесс преображения, да и мужчины чувствовали бы себя неловко, если бы их обслуживала женщина. Универсальных мастеров можно было найти только в привокзальных парикмахерских и в маленьких городах.
Оригинальное название заведения – это уже половина успеха в СССР. Самая популярная парикмахерская в Москве называлась «Чародейка». В ней было самое современное оборудование, поэтому модницы непременно хотели обслуживаться именно там. Очередь на стрижку была огромной: процесс ожидания доходил до двух недель. Конечно, известные актрисы, певицы и жены чиновников обслуживались быстрее. В этом случае все решали связи. Но несмотря на все это, цены в «Чародейке» были средними, любая советская женщина могла позволить себе поход в такой элитный салон.
Фото: instagram.com/_salon_aziya_
Доставать профессиональную косметику для волос в СССР было сложно. Поэтому мастера часто прибегали к народным способам. Например, перед накруткой волосы смачивали пивом, благодаря этому локоны медленнее раскручивались. А если закончился лак, то прическу закрепляли сладкой водой.
Самой популярной прической была бабетта. Чтобы было больше объема, в прическу подкладывали вычесанные волосы или капроновые чулки. Кроме бабетты девушки любили начесы, а позже появилась прическа «улей».
Фото: instagram.com/salon_artbeaute
Откуда же бралась мода на укладки? Ее задавали знаменитости. Всем нравились аккуратные локоны Любови Орловой. Ею восхищались тысячи модниц, никто не мог разгадать тайну ее вечной молодости. Позже стало известно, что она – одна из первых женщин СССР, которая сделала пластическую операцию. Обычные девушки не могли позволить себе такую дорогостоящую процедуру, поэтому довольствовались народными рецептами.
В СССР был дефицит не только средств для волос. Декоративной косметики тоже не хватало. Мы разобрали косметичку советской женщины – подробнее здесь.