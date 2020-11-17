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Художник перенёс Клеопатру в магазин обуви. Посмотрите, как персонажи картин эпохи Возрождения оказались в современном мире

17 ноября 2020 12:57
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Художник Алексей Кондаков помещает персонажей из классических картин в реальные фотографии. Картинки отражают современные реалии. Только представьте, как Клеопатра с картины Джона Уильяма Уотерхауса примеряет кроссовки в магазине, а Римская матрона Годварда продает клубнику на базаре.

Свои работы украинский художник публикует на странице в Instagram. Эти изображения создают контраст между тонким искусством эпохи Возрождения и порой скучными, рутинными сценариями повседневной жизни.

Вильям-Адольф Бугро, «Сборщица колосьев»

Художник перенёс Клеопатру в магазин обуви. Посмотрите, как персонажи картин эпохи Возрождения оказались в современном мире-1

Фото: instagram.com/alksko

Джон Уильям Уотерхаус, «Цирцея Инвидиоза»

Художник перенёс Клеопатру в магазин обуви. Посмотрите, как персонажи картин эпохи Возрождения оказались в современном мире-4

Фото: instagram.com/alksko

Жак-Луи Давид, «Святой Иероним слышит трубу Страшного суда»

Художник перенёс Клеопатру в магазин обуви. Посмотрите, как персонажи картин эпохи Возрождения оказались в современном мире-7

Фото: instagram.com/alksko

Джон Уильям Годвард, «Римская матрона»

Художник перенёс Клеопатру в магазин обуви. Посмотрите, как персонажи картин эпохи Возрождения оказались в современном мире-10

Фото: instagram.com/alksko

Амос Кассиоли, «Вишни»

Художник перенёс Клеопатру в магазин обуви. Посмотрите, как персонажи картин эпохи Возрождения оказались в современном мире-13

Фото: instagram.com/alksko

Вильям-Адольф Бугро, «Лавровая ветвь»

Художник перенёс Клеопатру в магазин обуви. Посмотрите, как персонажи картин эпохи Возрождения оказались в современном мире-16

Фото: instagram.com/alksko

Питер Пауль Рубенс, «Возвращение Дианы с охоты»

Художник перенёс Клеопатру в магазин обуви. Посмотрите, как персонажи картин эпохи Возрождения оказались в современном мире-19

Фото: instagram.com/alksko

Джон Уильям Уотерхаус, «Клеопатра»

Художник перенёс Клеопатру в магазин обуви. Посмотрите, как персонажи картин эпохи Возрождения оказались в современном мире-22

Фото: instagram.com/alksko

Элизабет Гарднер, «Пастух Давид»

Художник перенёс Клеопатру в магазин обуви. Посмотрите, как персонажи картин эпохи Возрождения оказались в современном мире-25

Фото: instagram.com/alksko

А если еще немного пофантазировать и представить, как бы выглядели персонажи любимых диснеевских мультфильмов в реальной жизни? Посмотрите, как это сделал художник при помощи искусственного интеллекта подробности здесь.

# Фотография # калейдоскоп # Фотофакт

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