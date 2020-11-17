Художник перенёс Клеопатру в магазин обуви. Посмотрите, как персонажи картин эпохи Возрождения оказались в современном мире
Художник Алексей Кондаков помещает персонажей из классических картин в реальные фотографии. Картинки отражают современные реалии. Только представьте, как Клеопатра с картины Джона Уильяма Уотерхауса примеряет кроссовки в магазине, а Римская матрона Годварда продает клубнику на базаре.
Свои работы украинский художник публикует на странице в Instagram. Эти изображения создают контраст между тонким искусством эпохи Возрождения и порой скучными, рутинными сценариями повседневной жизни.
Вильям-Адольф Бугро, «Сборщица колосьев»
Фото: instagram.com/alksko
Джон Уильям Уотерхаус, «Цирцея Инвидиоза»
Фото: instagram.com/alksko
Жак-Луи Давид, «Святой Иероним слышит трубу Страшного суда»
Фото: instagram.com/alksko
Джон Уильям Годвард, «Римская матрона»
Фото: instagram.com/alksko
Амос Кассиоли, «Вишни»
Фото: instagram.com/alksko
Вильям-Адольф Бугро, «Лавровая ветвь»
Фото: instagram.com/alksko
Питер Пауль Рубенс, «Возвращение Дианы с охоты»
Фото: instagram.com/alksko
Джон Уильям Уотерхаус, «Клеопатра»
Фото: instagram.com/alksko
Элизабет Гарднер, «Пастух Давид»
Фото: instagram.com/alksko
А если еще немного пофантазировать и представить, как бы выглядели персонажи любимых диснеевских мультфильмов в реальной жизни? Посмотрите, как это сделал художник при помощи искусственного интеллекта – подробности здесь.