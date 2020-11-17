Художник перенёс Клеопатру в магазин обуви. Посмотрите, как персонажи картин эпохи Возрождения оказались в современном мире

Художник Алексей Кондаков помещает персонажей из классических картин в реальные фотографии. Картинки отражают современные реалии. Только представьте, как Клеопатра с картины Джона Уильяма Уотерхауса примеряет кроссовки в магазине, а Римская матрона Годварда продает клубнику на базаре.

Свои работы украинский художник публикует на странице в Instagram. Эти изображения создают контраст между тонким искусством эпохи Возрождения и порой скучными, рутинными сценариями повседневной жизни.

Вильям-Адольф Бугро, «Сборщица колосьев»