«Я готова начать новую главу в жизни»: гимнастка Татьяна Гуцу о последствиях заявления об изнасиловании

Гимнастка Татьяна Гуцу сделала еще одно заявление, в котором рассказала, что готова двигаться дальше после своего резонансного признания.

На своей странице в Facebook олимпийская чемпионка рассказала о том, что побудило ее поделиться своей историей и какие последствия это вызвало. По словам Гуцу, за свою жизнь она не раз давала интервью. Но все они, в основном, касались ее спортивных достижений, а не личных чувств.

Татьяна Гуцу, гимнастка:

В течение последних нескольких недель меня неоднократно просили дать интервью или поучаствовать в ток-шоу. Наивно было думать, что СМИ хотят услышать о чувствах людей. СМИ хотят видеть скандал, развлечения в форме человеческой трагедии, гротескные шоу.