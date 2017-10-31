«Я готова начать новую главу в жизни»: гимнастка Татьяна Гуцу о последствиях заявления об изнасиловании
Гимнастка Татьяна Гуцу сделала еще одно заявление, в котором рассказала, что готова двигаться дальше после своего резонансного признания.
На своей странице в Facebook олимпийская чемпионка рассказала о том, что побудило ее поделиться своей историей и какие последствия это вызвало. По словам Гуцу, за свою жизнь она не раз давала интервью. Но все они, в основном, касались ее спортивных достижений, а не личных чувств.
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Татьяна Гуцу, гимнастка:
В течение последних нескольких недель меня неоднократно просили дать интервью или поучаствовать в ток-шоу. Наивно было думать, что СМИ хотят услышать о чувствах людей. СМИ хотят видеть скандал, развлечения в форме человеческой трагедии, гротескные шоу.
Татьяна Гуцу. Фото: facebook.com/tatiana.gutsu.7
По словам гимнастки, теперь все закончилось. Она выразила сочувствие, что нельзя ждать помощи от телевидения или прессы. «Все нужно делать самому».
Заявление Татьяны Гуцу комментировали и ее коллеги – здесь подробнее.
Также спортсменка отметила, что некоторые шоу о ней были обречены с самого начала, потому что на них не было никого, кто бы был представителем со стороны чемпионки.
Гуцу рассказала, что флешмоб #MeToo, который появился после скандала с продюсером Харви Вайнштейном, вызвал у нее эмоции и воспоминания о личном опыте, которым она бы хотела поделиться с другими. «Хочу разочаровать тех, кто думает, будто бы я делаю это за деньги».
Фото: facebook.com/tatiana.gutsu.7
Татьяна Гуцу:
Я сделала это, чтобы освободиться от плохих воспоминаний, которые охотились на меня много лет. Теперь я свободна и прощаю всех, кто причинил мне вред. Я готова начать новую главу в своей жизни.
Спортсменка поблагодарила тех, кто поддерживал ее в это трудное время и сказала «спасибо» девушкам, которых вдохновила ее история.