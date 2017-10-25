«Благодаря вашим песням я хожу счастливая»: поклонники об уходе дуэта «Потап и Настя» со сцены

Новости Украины. 24 октября Потап и Настя рассказали поклонникам о том, что берут творческий перерыв и ставят дуэт на паузу. Тандем существует уже 11 лет и за все это время певцы выпустили пять альбомов и 29 клипов. «Мы вам оставили огромное наследие»: комментарий Потапа и Насти В видео, которое записали исполнители, они рассказали о том, что неизвестно, сколько продлится творческий перерыв, но пообещали зрителям много сюрпризов.

Фото: instagram.com/potupinastya

Ролик посмотрели более 160 тысяч раз и оставили около 1 тысячи комментариев. Заявление стало неожиданным для поклонников группы. Многие рассказывали о своем знакомстве с творчеством дуэта, а многие желали удачи исполнителям (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Фото: instagram.com/potupinastya

«Для меня творчество Потапа и Насти – это целая эпоха! Я смотрела на перевоплощение Насти в клипе «На раЁне», поднимала себе настроение песней «Руруру», грустила и наслаждалась под «Бумдигибай» и вспоминала родную квартиру родителей под «У мамы» (живу за 1000 км от Дома). Настроение и энергетика ваших песен просто потрясающая. Не знаю, какие у вас дальнейшие планы – но, в любом случае, я желаю вам творческих успехов, преданных фанатов и бесконечной харизмы. Я буду скучать». «Спасибо вам за эти 11 лет хорошей и весёлой музыки. Этот отдых заслуженный, мы будем вас ждать с новыми силами, песнями и улыбками столько, сколько это будет нужно!»

Фото: instagram.com/potupinastya

«Нееееееет. Вы чего!? А как же концерты, а как же мы без вашего дуэта. Это очень грустно. Осень стала более депрессивной, чем обычно, от такой новости».﻿ «Как так? Вот кто-кто, а я реально выросла на ваших песнях и ОЧЕНЬ жаль что вы делаете паузу. ПОТАП И НАСТЯ – это же самый известный дует, я знаю все ваши песни наизусть. Но если ЕСТЬ очень важная причина, то мы рады, но, ПОЖАЛУЙСТА, не делайте паузу навсегда, мы вас очень просим и ждём, что в скором времени у Потапа и Насти выйдут новые песни и клипы. НУ ВЫ ЖЕ БУДЕТЕ ДЕЛАТЬ КОНЦЕРТ НА 15 ЛЕТ?»

Фото: instagram.com/potupinastya

«Удачи вам!!! Вы наши чумачечие ребята и без вас никак. Возвращайтесь поскорее». «Это грустно, конечно! Но всем нам двигаться дальше и постоянно развиваться! Поэтому желаю вам удачи. И спасибо за эти 11 лет, я выросла на ваших песнях».

Фото: instagram.com/potupinastya