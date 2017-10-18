Коллега гимнастки Татьяны Гуцу прокомментировала заявление спортсменки об изнасиловании

Белорусская гимнастка Светлана Богинская прокомментировала новость о том, что Татьяна Гуцу стала жертвой насилия.

Спортсменка оставила комментарий под постом Гуцу, в котором она рассказывает о своем негативном опыте.

Светлана Богинская:

Мне очень жаль слышать эту историю о Татьяне Гуцу. Мне разбивает сердце мысль о том, что она проделала. Я буду стоять за людей, которых я знаю лично и о которых забочусь. Одного из людей в рассказе Татьяны я знаю в течение 28-29 лет. Это Рустам Шарипов, с которым я была во многих поездках в качестве гимнастки. Он не раз лично заступался не только за меня, но и за тех, кому это было необходимо.

Гимнастка отметила, что Рустам – один из величайших людей, с которыми она знакома. Он замечательный друг, тренер, отец и муж.

Светлана Богинская:

Я просто хочу сообщить другим, что он никогда бы не стал молчать в подобной ситуации.

Спортсменка отметила, что ситуация сложная на многих уровнях и она просто пытается понять, что действительно происходит.

Напомним, что гимнастка Татьяна Гуцу обвинила белоруса Виталия Щербо в изнасиловании. Все произошло 26 лет назад, когда спортсменке было 15 лет.

Гуцу отметила, что как минимум два человека из команды знали о произошедшем – здесь подробнее.

Татьяна Гуцу – двукратная Олимпийская чемпионка 1992 года в абсолютном и командном первенствах, неоднократная чемпионка мира, Европы и СССР, обладательница Кубка СССР и Кубка СНГ.



Виталия Щербо является одним из самых известных и титулованных гимнастов всех времен. На Олимпиаде 1992 года он выиграл шесть золотых медалей. Также на его счету четыре бронзы Игр 1996 года в Атланте.