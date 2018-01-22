В сети появились первые фото беременной теннисистки Ольги Говорцовой

Новости Беларуси. Появились первые фото белорусской теннисистки Ольги Говорцовой, которая ожидает рождения ребенка.
Снимки были опубликованы на странице Белорусской теннисной федерации в Facebook. На обеих фотографиях у девушки виден округлившийся живот.
Белорусская теннисная федерация:
Потрясающие фотографии будущей мамочки – Ольги Говорцовой.
Фото: facebook.com/belarustennis
Новости о беременности теннисистки появились в середине ноября 2017 года. По словам тренера команды Эдуарда Дуброва, у Ольги «скоро планируются изменения в жизни – положительные. Мы очень рады за нее».
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