В сети появились первые фото беременной теннисистки Ольги Говорцовой

Снимки были опубликованы на странице Белорусской теннисной федерации в Facebook. На обеих фотографиях у девушки виден округлившийся живот.

Новости о беременности теннисистки появились в середине ноября 2017 года. По словам тренера команды Эдуарда Дуброва, у Ольги «скоро планируются изменения в жизни – положительные. Мы очень рады за нее».

Новорожденный станет первенцем для 29-летней спортсменки.