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В сети появились первые фото беременной теннисистки Ольги Говорцовой

22 января 2018 09:09
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Новости Беларуси. Появились первые фото белорусской теннисистки Ольги Говорцовой, которая ожидает рождения ребенка.

Снимки были опубликованы на странице Белорусской теннисной федерации в Facebook. На обеих фотографиях у девушки виден округлившийся живот.

Белорусская теннисная федерация:
Потрясающие фотографии будущей мамочки – Ольги Говорцовой.

В сети появились первые фото беременной теннисистки Ольги Говорцовой-1

Фото: facebook.com/belarustennis

Новости о беременности теннисистки появились в середине ноября 2017 года. По словам тренера команды Эдуарда Дуброва, у Ольги «скоро планируются изменения в жизни положительные. Мы очень рады за нее».

Новорожденный станет первенцем для 29-летней спортсменки.

Ольга Говорцова: теннисистка, модель, дизайнер – факты о спортсменке

# Теннис # Фотофакт # калейдоскоп # Ольга Говорцова

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