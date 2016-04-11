О чём расскажет почерк хореографа Сергея Епихова, певицы Венеры и Ольги Барабанщиковой?

Аристотель отмечал: «Как нет людей одинаково говорящих, так и нет людей одинаково пишущих». Почерк – своеобразный письменный код, связанный с внутренним миром человека. Эти наблюдения способствовали появлению такой науки, как графология. Подделать почерк невозможно: нам кажется, что буквы одинаковы, но специалист с лёгкостью определит фальшивку.

Микроскоп – завсегдатай на столе графолога. С его помощью специалист определяет, как ложатся чернила при письме. Это даёт большое количество дополнительной информации. Графология позволяет взглянуть на себя со стороны, иногда даже найти верный жизненный путь.

Мы решили провести эксперимент с участием белорусских звёзд. Попробуем выяснить, сможет ли графолог, проанализировав почерк, правдиво охарактеризовать каждого из них.

Все образцы подверглись внимательному анализу эксперта. Специалист будет зачитывать характеристики почерков без инициалов героев. Так что у наших гостей будет возможность самим предположить, о чьём почерке идёт речь.