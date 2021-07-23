Выспаться на ульях и посмотреть коллекцию цветов. Три места в Воложинском районе, в которых стоит побывать

Закрываем дела в офисе, открываем Воложинский район. Для туристов там найдутся тропы на любой цвет и вкус. Наталья Цвирко, владелица цветочного хозяйства:

Гомфрена. Такая шапочка, вся покрыта такими красивыми шариками. Еще прелесть этого растения в том, что его можно засушить и всю зиму оно сохранится. Гомфрену можно использовать как сухоцветок.

На этом цветочном ковре можно снимать сказки про эльфов. В деревне Михалово вас ожидает ботанический сад. Супруги Цвирко выращивают в семи теплицах мечты садоводов.

Только однолетников здесь около 70 видов. Рассаду выхаживают и отдают в хорошие руки, как котят. Любят тень, солнце, часто ли пьют – все расскажут про своих «детей».

Наталья Цвирко:

Оказывается, с ними можно не разговаривать, с ними можно общаться мысленно. В Америке проводили эксперименты, делали замеры, что растения откликаются на такую энергию. У одних петуний только более 40 расцветок. Есть еще в ассортименте многолетние. После зимы эти растения вас встретят на вашей даче.

Зеленую науку и европейские тренды Олег постигал в Польше. В экофлоре он человек неслучайный – инженер лесного садово-паркового строительства. Развиваются семейным подрядом и дарят возможность вдохнуть Прованс.

Олег Цвирко, владелец цветочного хозяйства:

Помимо красиво цветущих растений, есть пряно-ароматические, которые можно использовать в чай, для кулинарии.

Наталья Цвирко:

Планируем садик в японском стиле, сады монохромные. Людям будет красивая картинка, а дачники посмотрят, как растения можно между собой сочетать.

Еще одна залипательная точка, куда туристы слетаются на мед – деревня Междуречье. Здесь вам проведут экскурсию по пасеке, угостят чайком с мелиссой и поразят восковым артом. И все это в гостях у замечательной семьи пчеловодов.

Географ и парикмахер влюбились в берега Ислочи и ушли с головой в улья. С полосатыми тружениками живут душа в душу (а они еще и предсказывают погоду лучше любого барометра).

Александр Хаврюк, хозяин агроусадьбы:

Если пчелы роем возвращаются в ульи, значит, жди дождя. Получилось, что я самоучка. Вот жена у меня, да, дипломированный специалист, закончила Смиловичский колледж.

Анастасия Хаврюк, хозяйка агроусадьбы:

У нас пчелы хорошей породы, спокойные, миролюбивые, поэтому мы можем себе позволить даже так стоять на пасеке.

Александр Хаврюк:

Даже добрая пчела бывает очень агрессивной, если ветер, нет взятки, разные нюансы. К гадалке не ходи, а лучший мед свой, белорусский. Собранный с лесных трав и заливных лугов. Разнотравье или так называемый полифлерный – природный эликсир здоровья и молодости.

Но на десерте пара не остановилась. Всем гостям они предлагают сладко выспаться на ульях. Детей не нужно отводить от экранов, как в «Белых росах» жалить не будут. Экотерапия абсолютно безопасна и подходит всем, за исключением аллергии на мед и его продукты. Что ж, взобьем перину в апидомике.

Анастасия Хаврюк:

В каждой лежанке находятся четыре улья, семьи, они живут своей обычной жизнью, летают в лес, собирают мед. Лежанки таким образом устроены, что между дощечками у них такие микрощели, которые помогают вентиляции в домике, чтобы запах меда, воска, прополиса распространялся на весь домик. Какая польза? Ароматерапия, и от пчел идет вибрация, определенные волны – все эти факторы воздействуют на человека.

Вот это релакс по-нашему. Даже если вы поспали с жужжащей компанией два часа, будет ощущение, что все 12. Такая процедура волшебна для людей с сердечными и дыхательными заболеваниями. И, конечно, дарит молодость и красоту.

Бьюти-тему хозяюшка поддерживает мылом ручной работы. В нем эфирные масла, прополис. Без сувениров в медовом королевстве никто еще не остался. Анастасия Хаврюк:

Делаем мы и свечи из воска разных форм, которые можно использовать и по назначению, и как статуэточку.

Пыльцу собираем. Это такой комплекс витаминов, только не аптечный, а натуральный, природный. Для чего? Для повышения иммунитета, улучшения работоспособности.

Букет впечатлений закрепим на хуторе Орловщина. Здесь вас ожидает веревочный городок. Квест можно пройти целой командой. Качели в облаках – отличная возможность проверить себя и других на прочность. Страховка и инструктаж – билет в приключения.

Руслан Можейко, инструктор:

Бабушки и дедушки бывали. Недавно как раз какая-то молодая девушка слазит и говорит: «Мне 60». Были очень удивлены. Есть люди, которые боятся и отказываются идти дальше. А есть люди, которые приходят для того, чтобы побороть свой страх. Безусловно, здесь нужно думать, но мы, инструкторы, обычно выполняем эту функцию за гостей. Мы подсказываем. Если они идут неправильно и есть шанс, что они запутаются в веревках, мы им говорим, как лучше пройти.

Для детей «Малпалэнд» – возможность почувствовать себя супергероями. Руслан Можейко:

Итак, ребят, так как у вас рост меньше 150 см, мы с вами пойдем на детский веревочный городок.