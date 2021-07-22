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Богатые тоже плачут: история парня, который страдает депрессией из-за состоятельных родителей

22 июля 2021 10:28
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Дорогие подарки для детей – это не всегда хорошая идея. Новые гаджеты, машины, недвижимость могут отбить желание у ребенка к чему-то стремиться самостоятельно. Так произошло с одним из студентов Массачусетского технологического института.

Как рассказал Цяочу Юань на своей странице в Twitter, он родился в богатой семье, сейчас живет за счет родителей в США. Парень никогда не знал нужды в деньгах. С раннего детства его баловали и покупали все, что он захочет. Чем старше становился Цяочу Юань, тем дороже были подарки. Однажды на день рождения мама подарила ему 100 тысяч долларов, а до этого родители оплатили обучение в престижном университете.

Богатые тоже плачут: история парня, который страдает депрессией из-за состоятельных родителей-1

Фото: twitter.com/QiaochuYuan

Однако такие подарки совсем перестали радовать молодого человека. Он уверен, что из-за богатства родителей он не может научиться зарабатывать самостоятельно, так как нет стимула. Цяочу даже начал переживать по этому поводу и поделился своими мыслями на страничке в Twitter. Парень чувствует себя избалованным, родители никогда его не просили помогать по дому или самостоятельно зарабатывать. Финансовая зависимость вызвала у студента депрессию, он начал употреблять запрещенные вещества.

Мысли Цяочу на страничке в Twitter вызвали у других пользователей не сожаление, а раздражение. Многие пользователи написали, что парень должен быть счастлив, что у него есть родители, которые так помогают. Некоторые посоветовали Цяочу обратиться к психотерапевту.

Кстати, если не обращаться к специалисту с проблемой депрессии, можно серьезно навредить психике. Вот несколько способов, которые помогут самостоятельно выявить заболевание – подробнее здесь.

# Дети и родители # калейдоскоп # Цяочу Юань # Фотофакт

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