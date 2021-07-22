Богатые тоже плачут: история парня, который страдает депрессией из-за состоятельных родителей

Дорогие подарки для детей – это не всегда хорошая идея. Новые гаджеты, машины, недвижимость могут отбить желание у ребенка к чему-то стремиться самостоятельно. Так произошло с одним из студентов Массачусетского технологического института.

Как рассказал Цяочу Юань на своей странице в Twitter, он родился в богатой семье, сейчас живет за счет родителей в США. Парень никогда не знал нужды в деньгах. С раннего детства его баловали и покупали все, что он захочет. Чем старше становился Цяочу Юань, тем дороже были подарки. Однажды на день рождения мама подарила ему 100 тысяч долларов, а до этого родители оплатили обучение в престижном университете.