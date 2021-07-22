Девушка возвращалась домой и подумала, что за ней следят. На правда заставила её краснеть
Направляясь к себе домой, девушка увидела в небе яркую точку. И скрыться от неё никак не получалось.
Как сообщает Daily Record, сотрудница полиции из города Глазго задержалась на работе до полуночи, после чего попрощалась с коллегами и поехала домой. По дороге девушка заметила, что за ней следует какая-то яркая точка. Полицейская решила, что это дрон и попыталась оторваться.
Когда все попытки оказались безуспешными, британка сдалась и обратилась за помощью к коллегам. Полицейские посоветовали сотруднице приехать в участок и пообещали, что там её встретит старший офицер.
Девушка вернулась на работу. Прикрываясь капюшоном, полицейская указала пальцем в небо. Однако, как оказалось, бояться было нечего. Офицеры пояснили, что это вовсе не дрон, а крупнейшая планета Солнечной системы – Юпитер. Коллеги девушки не могли сдержать смех, а сама полицейская была красной от стыда.
Один из правоохранителей вспомнил случай, когда сотрудник полиции случайно перепутал обычную вазу с ценным изделием династии Мин. После этого парня стали называть Мин. Поэтому теперь, предполагает правоохранитель, у девушки тоже может появиться забавное прозвище.
Кстати, ранее мы рассказывали о девушке, которая тоже попала в неловкую ситуацию. Блогерша хотела избавиться от угрей, но маска для лица наделила её нежным оранжевым оттенком (здесь подробности).