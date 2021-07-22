Девушка возвращалась домой и подумала, что за ней следят. На правда заставила её краснеть

Направляясь к себе домой, девушка увидела в небе яркую точку. И скрыться от неё никак не получалось.

Как сообщает Daily Record, сотрудница полиции из города Глазго задержалась на работе до полуночи, после чего попрощалась с коллегами и поехала домой. По дороге девушка заметила, что за ней следует какая-то яркая точка. Полицейская решила, что это дрон и попыталась оторваться.