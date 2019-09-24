Прямой эфир

Девочка нашла хитрый способ поесть на уроке и рассмешила соцсети

24 сентября 2019 13:49
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Четвероклассница из Сент-Луиса придумала способ, как перекусить во время школьных уроков. Эта история будет вам знакома, если вы хоть раз застревали на каком-нибудь собрании или уроке.  

9-летняя девочка посмотрела юмористические видео о школе и почерпнула из него идею. Школьница заполнила тюбик от помады кусочками сыра, пишет BuzzFeed. Мама девочки сфотографировала изобретение и опубликовала в своем Twitter-аккаунте.  

Девочка нашла хитрый способ поесть на уроке и рассмешила соцсети-1

Фото: twitter.com/valeriehahn 

Выяснилось, что девочка смотрела видео от скуки. Там рассказывалось, что нужно наполнить тюбик от клея-карандаша любимым сыром. Школьница не нашла дома такой, поэтому воспользовалась баночкой от помады. Она помыла тару с мылом и наполнила сыром.  

На следующий день в школе четвероклассница смогла несколько раз укусить сыр во время перерывов между тестами и осталась незамеченной.  

«Вы можете лизнуть его, и никто не узнает», – сказала школьница.  

Одноклассники оценили такое изобретение. В соцсетях пользователи также признали девочку гениальной.  

# Необычное # калейдоскоп

Другие новости рубрики

Все новости
Знакомо? Девочка расчёсывала волосы и вышла из себя
24 сентября 2019 10:31

Знакомо? Девочка расчёсывала волосы и вышла из себя

Что можно есть утром? 4 варианта вкусного и полезного завтрака
24 сентября 2019 09:48

Что можно есть утром? 4 варианта вкусного и полезного завтрака

«Мой детёныш подрос». Татьяна Навка показала повзрослевшую дочь
24 сентября 2019 08:31

«Мой детёныш подрос». Татьяна Навка показала повзрослевшую дочь