Девочка нашла хитрый способ поесть на уроке и рассмешила соцсети

Четвероклассница из Сент-Луиса придумала способ, как перекусить во время школьных уроков. Эта история будет вам знакома, если вы хоть раз застревали на каком-нибудь собрании или уроке.
9-летняя девочка посмотрела юмористические видео о школе и почерпнула из него идею. Школьница заполнила тюбик от помады кусочками сыра, пишет BuzzFeed. Мама девочки сфотографировала изобретение и опубликовала в своем Twitter-аккаунте.
Фото: twitter.com/valeriehahn
Выяснилось, что девочка смотрела видео от скуки. Там рассказывалось, что нужно наполнить тюбик от клея-карандаша любимым сыром. Школьница не нашла дома такой, поэтому воспользовалась баночкой от помады. Она помыла тару с мылом и наполнила сыром.
На следующий день в школе четвероклассница смогла несколько раз укусить сыр во время перерывов между тестами и осталась незамеченной.
«Вы можете лизнуть его, и никто не узнает», – сказала школьница.
Одноклассники оценили такое изобретение. В соцсетях пользователи также признали девочку гениальной.