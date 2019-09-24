Девочка нашла хитрый способ поесть на уроке и рассмешила соцсети

Четвероклассница из Сент-Луиса придумала способ, как перекусить во время школьных уроков. Эта история будет вам знакома, если вы хоть раз застревали на каком-нибудь собрании или уроке.

9-летняя девочка посмотрела юмористические видео о школе и почерпнула из него идею. Школьница заполнила тюбик от помады кусочками сыра, пишет BuzzFeed. Мама девочки сфотографировала изобретение и опубликовала в своем Twitter-аккаунте.