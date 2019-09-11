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Двое детей и семеро внуков. Как выглядят и чем занимаются родные Иосифа Кобзона?

11 сентября 2019 16:16
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«Где-то далеко в памяти моей сейчас, как в детстве, тепло». Это слова из песни Иосифа Кобзона, который ушёл из жизни год назад, но память о нём продолжает жить в сердцах его поклонников и в ДНК его детей и внуков.  

У знаменитого артиста есть сын и дочь от третьей жены Нелли Кобзон, а также семь внуков. Мы решили узнать, чем занимаются наследники исполнителя, и как они выглядят.     

Двое детей и семеро внуков. Как выглядят и чем занимаются родные Иосифа Кобзона?-1

Фото: instagram.com/anita_kobzon

Андрей Кобзон  

Первенцем Иосифа Давыдовича стал Андрей. Он родился 1 января 1974 года. В детстве мальчик часто хулиганил, стараясь привлечь внимание родителей, поскольку воспитанием Андрея в основном занимались няня и бабушка. Когда юноша подрос, родители хотели, чтобы он выучился на дипломата, но Владимир Спиваков обратил внимание Иосифа и Нелли на музыкальные способности их ребёнка.   

В итоге Андрея Кобзона отправили учиться в музыкальный институт в Голливуде, после чего мужчина был барабанщиком в музыкальных группах. Вскоре сын Иосифа Кобзона вместе с двумя знакомыми основал клуб «Джусто». Предпринимательская деятельность заинтересовала Андрея, позже он стал автором проектов нескольких ресторанов в Москве и совладельцем парижско-московского заведения «Максим».  

Двое детей и семеро внуков. Как выглядят и чем занимаются родные Иосифа Кобзона?-4

Фото: instagram.com/vladimirsychev  

Занимаясь бизнесом, Андрей Иосифович не забывал и о личной жизни. В 1990-ых мужчина встречался с Екатериной Полянской. Через некоторое время пара поженилась. В браке родились Полина (1999 год) и Анита (2001 год), оба раза Полянская рожала в Израиле. Хотя в семье всё было спокойно, пара решила разойтись, сохранив хорошие отношения.  

Второй избранницей Кобзона стала Анастасия Цой. О ней Андрей рассказал родителям только после того, как девушка забеременела. В 2008 году у пары появился сын Михаил. Через три года взаимный интерес между Андреем и Анастасией пропал, поэтому они разошлись.  

Сейчас Андрей Кобзон занимается бизнесом, связанным с недвижимостью и проводит время со своими детьми.  

Двое детей и семеро внуков. Как выглядят и чем занимаются родные Иосифа Кобзона?-7

Фото: instagram.com/luxpix_studio

Наталья Раппопорт-Кобзон

Наталья родилась 7 декабря 1976 года. В отличие от брата, воспитанию которого родители уделяли мало времени, дочкой в основном занималась Нелли Кобзон. Впрочем, когда девочка немного подросла, её мама стала сопровождать Иосифа Давыдовича в его гастролях. Сначала Наталья обучалась в школе-интернате в СССР, затем – в частной школе в Калифорнии. За время нахождения за рубежом девушка выучила английский, испанский и французский.

Двое детей и семеро внуков. Как выглядят и чем занимаются родные Иосифа Кобзона?-10

Фото: instagram.com/yurist6968

Вернувшись на родину, Наталья поступила в МГИМО. Когда девушка училась на пятом курсе, Иосиф Давыдович познакомил её с Юрием Раппопортом, которого встретил во время гастролей. Молодые люди понравились друг другу, и через неделю Юрий сделал Наталье предложение о замужестве. Не стали супруги тянуть и с ребёнком – Идель родилась в 1999 году, когда её мама ещё не закончила учёбу. Впрочем, диплом Наталья всё-таки получила.

Двое детей и семеро внуков. Как выглядят и чем занимаются родные Иосифа Кобзона?-13

Фото: instagram.com/electrel

Всего в семье четверо детей: Идель, Мишель (2000 год), Арнелла-Мари (2004 год) и Ален-Джозеф (2010 год). Сейчас Наталья живёт в Лондоне, но часто наведывается в Россию.

О внуках и внучках Иосифа Кобзона информации мало, но кое-что всё-таки известно.

Идель Раппопорт

В одном из интервью Иосиф Давыдович рассказывал, что Идель учится в Лондоне. Нинель Михайловна говорила, что старшая внучка подумывает о работе, связанной с дизайном. У себя на странице в Instagram Идель пишет, что ей 20 лет, и она учится в австралийском Институте Холмс в Кэрнсе. В июне прошлого года отмечала 6 месяцев отношений с молодым человеком.

Двое детей и семеро внуков. Как выглядят и чем занимаются родные Иосифа Кобзона?-16

Фото: instagram.com/electrel

Полина Кобзон

О Полине известно мало. Если у неё и есть страничка в Instagram, то девушка ловко её скрывает. Есть информация, что сейчас девушка уже учится в МГУ. Известно, что Полина писала материалы и, возможно, продолжает их писать для газеты. Девушка участвовала в литературной олимпиаде.

Двое детей и семеро внуков. Как выглядят и чем занимаются родные Иосифа Кобзона?-19

Фото: instagram.com/chainaya_gazgolder

Мишель Раппопорт

Раньше у девушки был открытый Instagram и большое число подписчиков, однако в настоящий момент страничка закрыта. Поклонники Иосифа Кобзона пророчат Мишель прекрасное будущее: девушка красива и хорошо поёт. Об этом говорил сам Иосиф Давыдович. Мишель знает английский язык, любит путешествовать, посещает театры и модные показы.

Двое детей и семеро внуков. Как выглядят и чем занимаются родные Иосифа Кобзона?-22

Фото: instagram.com/all_about_socionics

Анита Кобзон

В 2018 году девушка появилась на красной дорожке закрытия 40-го Московского международного кинофестиваля. Публика сразу же заинтересовалась внучкой Иосифа Давыдовича. Как и Мишель, ей тоже посыпались комплименты и заверения в том, что быть ей в будущем звездой. К слову, в 2017 году Мишель и Анита вместе с знаменитым дедушкой исполнили «Старый клён». На странице девушки в Instagram есть информация, что Анита учится в МГУ на юридическом факультете. Также есть фотографии с собакой и котом. Вероятно, это домашние питомцы девушки.

Двое детей и семеро внуков. Как выглядят и чем занимаются родные Иосифа Кобзона?-25

Фото: instagram.com/anita_kobzon

Арнелла-Мари (Орнелла-Мария) Раппопорт

День рождения – 2 июня. Сейчас 15-летняя Арнелла живёт в Испании. Есть свой YouTube-канал, на котором загружена одна песня в исполнении девушки. Есть молодой человек. Любит путешествовать. Иосиф Давыдович рассказывал, что Арнелла подумывала о карьере модели, но он отговаривал.

Двое детей и семеро внуков. Как выглядят и чем занимаются родные Иосифа Кобзона?-28

Фото: instagram.com/arnella.rapoport

Михаил Кобзон и Ален-Джозеф Раппопорт

О самых младших наследниках Иосифа Кобзона информации почти нет. Известно, что Михаил занимается гимнастикой. Джозеф хотел стать космонавтом. 

Двое детей и семеро внуков. Как выглядят и чем занимаются родные Иосифа Кобзона?-31

Фото: instagram.com/anita_kobzon

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