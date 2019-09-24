Над этими людьми смеялись в детстве из-за внешности, а вот как они выглядят сейчас

Люди, которые подверглись в детстве издевательствам со стороны сверстников, рассказали, как поменялась их жизнь после того, как их внешность кардинально изменилась. Истории людей собрал Daily Mail. Модель Линдси Скотт рассказала о своем опыте. Ее в школе называли ботаником. Девушка признается, что было странно, когда люди оценивали ее внешность, хотя она была еще ребенком. По словам Линдси, она поздно повзрослела и ее внешность изменилась только после поступления в колледж.

Сейчас девушке 35 лет. Она вспоминает, что в школе у нее не было друзей, потому что люди из-за внешности считали ее не тем, кем она была. «Конечно, я признаю, что я всегда была ботаником, но мне нравилось думать, что я довольно крутой ботаник». Линдси считает, что люди бывают несправедливы: «Никто не заслуживает того, чтобы к тебе по-другому относились, беря за основу исключительно внешность». Она отметила, что сейчас с ней первыми пытаются заговорить незнакомцы или делают комплименты в соцсетях.

Фото: instagram.com/lyndsey360

Однако девушка рассказала, что у изменений в ее внешности есть не только позитивная для нее сторона. «Некоторые прохожие не бывают любезны со мной и сразу думают стереотипами, что я глупая и легкомысленная». Хотя кроме моделинга девушка занимается программированием и создает мобильные приложения.

Фото: instagram.com/lyndsey360

«Я задаюсь вопросом, почему я им не нравилась, ведь я все тот же человек? Почему я им нравлюсь сейчас? Откуда я знаю, что я им нравлюсь сейчас? Кто-нибудь на самом деле любит меня? Некоторые комплексы никогда не покидают тебя», – добавляет девушка. Еще одна героиня по имени Николь вспоминает, как над ней издевались в колледже из-за неправильного прикуса и худобы. Николь вспоминает, что школьные годы были ужасными, а университетский опыт был еще хуже. «Меня дразнили и высмеивали, потому что я не могла позволить себе брекеты». Девушка начала тренироваться и набрала мышечную массу, исправила прикус.

«Я не думаю, что я была некрасивой. Но остатки всего сказанного до сих пор постоянно повторяются в моей голове, хотя теперь меня регулярно называют красивой». Николь добавляет, что насмешки, которые она пережила, до сих пор причиняют ей проблемы. «Я придираюсь к каждой неидеальности или выбившемуся волоску. Я чрезмерно чувствительна, а комплименты доставляют мне неудобство. То, что меня считают красивой, позволяет мне чувствовать себя победительницей перед теми, кто смеялся надо мной. Но я думаю, что в какой-то мере и они выиграли, потому что я потратила огромные деньги на брекеты, походы в зал, косметолога, красивую одежду, новую машину». Молодого человека по имени Николас дразнили из-за его худобы, хотя у него было заболевание, связанное с нарушением пищеварения. Парень признается, что ему не хватало уверенности и его друзья были лишь в онлайн-группе поклонников компьютерной игры. «Я никогда не посещал ни одной дискотеки или школьного мероприятия до выпускного вечера в старшем классе. На него я пригласил девушку из другой школы, которая не знала, как ко мне относятся».