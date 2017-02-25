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Определился представитель Украины на конкурсе «Евровидение-2017»

25 февраля 2017 21:02
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25 февраля прошел финал украинского отбора на «Евровидение 2017». Украинцы выбирали представителя своей страны в 4 этапа: 3 полуфинала и финал. В 3 этапах выступили 24 участника. В течение эфиров по итогу голосования жюри и зрителей были определены 6 лидеров: TAYANNA, Сальто Назад, ILLARIA, ROZHDEN, MELOVIN и  O.Torvald.
Система голосования украинского отбора следующая: жюри выставляет участникам баллы, зрители голосуют смс-сообщениями, баллы от судей и зрителей суммируются.
В жюри - Джамала, Константин Меладзе и Андрей Данилко. Судя по их комментариям, от Украины должен поехать участник не просто с хорошей песней и техничным вокалом, а харизматичный исполнитель способный показать Европе что-то новое. 
В финале участники поработали над сценическими костюмами и номерами, поэтому концерт не выглядел как синопсис предыдущих эфиров. 
У зрителей и жюри был час, чтобы определиться с фаворитами. В финале оказалось, что группа O.TORVALD и TAYANNA набрали одинаковую сумму баллов.
В итоге, представителем Украины на конкурсе «Евровидение-2017» стала группа «O.TORVALD» с песней «TIME».

# калейдоскоп # Джамала # Евровидение 2017 # Констанин Меладзе

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