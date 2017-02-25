Определился представитель Украины на конкурсе «Евровидение-2017»

25 февраля прошел финал украинского отбора на «Евровидение 2017». Украинцы выбирали представителя своей страны в 4 этапа: 3 полуфинала и финал. В 3 этапах выступили 24 участника. В течение эфиров по итогу голосования жюри и зрителей были определены 6 лидеров: TAYANNA, Сальто Назад, ILLARIA, ROZHDEN, MELOVIN и O.Torvald.

Система голосования украинского отбора следующая: жюри выставляет участникам баллы, зрители голосуют смс-сообщениями, баллы от судей и зрителей суммируются.

В жюри - Джамала, Константин Меладзе и Андрей Данилко. Судя по их комментариям, от Украины должен поехать участник не просто с хорошей песней и техничным вокалом, а харизматичный исполнитель способный показать Европе что-то новое.

В финале участники поработали над сценическими костюмами и номерами, поэтому концерт не выглядел как синопсис предыдущих эфиров.

У зрителей и жюри был час, чтобы определиться с фаворитами. В финале оказалось, что группа O.TORVALD и TAYANNA набрали одинаковую сумму баллов.

В итоге, представителем Украины на конкурсе «Евровидение-2017» стала группа «O.TORVALD» с песней «TIME».