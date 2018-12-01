«Вы прекрасны»: Вера Брежнева в образе ангела рассказала трогательную историю

Новости Украины. Певица Вера Брежнева примерила образ ангела и рассказала о трогательных мелочах.

На днях Брежнева разметила в Instagram снимок из необычной фотосессии. На нём артистка одета в экстравагантное белое платье из перьев и с крыльями. Дополняет образ короткий белый парик.

«Я думала, меня уже ничем не удивить. Но услышала рассказ о хосписе «Ростокино» – с ягодными смузи, выпечкой, субботником от волонтёров и прогулками с пациентами в яблочном саду, где в конце дня охранник хосписа, Геннадий, внезапно достал из своей комнатки саксофон. И сыграл джаз», – написала Вера.

Также исполнительница упомянула гардеробщицу Людмилу, которая пришивает посетителям медучерждения петельки к верхней одежде, если они оторваны.

«Я всё думаю: ну такая мелочь – петелька. А ведь из таких трогательных мелочей и «собирается», как пазл, уют в хосписе», – заметила Брежнева.

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