«Шикарно всё смотрится»: видеоблогер из Латвии посетил экзотариум в Минском зоопарке

Новости Беларуси. Иностранец-видеоблогер посетил Минский зоопарк, экзотариум в нём и рассказал об этом в своём ролике, который за день набрал более двух тысяч просмотров. «Просто Андрей из Латвии, обычный менеджер в строительной компании», – так называет себя автор канала, на котором опубликовано уже 139 видео. Большинство роликов посвящены теме аквариумов и их жителям: рыбам, морским черепахам, ракообразным и другим. Кстати, название канала тоже заслуживает внимания – «Чудак и рыбы Монстры».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Чудак и рыбы Монстры

В Минск блогер приехал несколько дней назад и первым делом отправился на рынок, где посмотрел на продававшихся животных. После этого Андрей сходил в экзотариум Минского зоопарка. Там он приятно удивился. В своём видео автор комментирует увиденное, отмечает «шикарное» оформление аквариумов, разнообразие и размеры их обитателей, кристально чистую воду. «Богато-круто-просто фантастика. Такого не ожидал увидеть. Зоопарк тоже выше всех похвал», – порадовался житель Риги.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Чудак и рыбы Монстры

Посмотревшие ролик пользователи тоже остались довольны. «Очень интересное видео, как всегда», «Круто! Люблю я эту живность. Впечатляет!﻿», «Шикарно всё смотрится: дизайн, объём... всё продумали. Всё ухоженно! Спасибо большое, что поделились с нами», «Я после первого посещения тоже был в шоке, что так могли красиво сделать. Там по-настоящему интересно. Вам большое спасибо, что сумели показать другим эту красоту».

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Чудак и рыбы Монстры

В своих сообщениях под видео турист обратил внимание на цены в общественном транспорте и стоимость поездки на такси, назвав их приятными. Правда, таксисты блогеру сказали неверные данные относительно населения Минска. По их словам, в столице Беларуси проживают пять миллионов человек, хотя на самом деле в Минске около двух миллионов жителей.

Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Чудак и рыбы Монстры