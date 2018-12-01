Белоруска Мария Василевич вошла в число самых спортивных конкурсанток «Мисс Мира»

Новости Беларуси. Мария Василевич стала одной из самых спортивных девушек, претендующих на звание «Мисс Мира-2018».
Новости Беларуси. Мария Василевич стала одной из самых спортивных девушек, претендующих на звание «Мисс Мира-2018».
Фото: instagram.com/by_vasilevich
Как сообщается на сайте конкурса, спортивные состязания между 118 конкурсантками прошли в Санье. Девушки были разделены на три команды: синие, жёлтые и красные.
После этого в каждой команде был проведён отбор, чтобы выбрать шесть самых спортивных претенденток. Мария Василевич стала одной из шести лучших среди красных.
Девушки состязались в нескольких дисциплинах: прыжках в длину, беге и плавании. Победителем стала красная команда.
Фото: missworld.com
Что касается конкретных участниц, то на 3 месте – Нидерланды, на 2 месте – Боливия, на 1 месте – США.
Фото: missworld.com
Теперь определены уже 3 финалистки конкурса: француженка с титулом «Мисс топ-модель мира», японка с титулом «Талантливая мисс мира» и американка с титулом «Спортивная мисс мира».
У белоруски нет титула, но у неё есть шансы попасть в финал и побороться за главный титул конкурса. О своём успехе в спортивных соревнованиях Мария написала на своей странице в Instagram.
«Сегодня прошли спортивные соревнования. Я вошла в число шести самых спортивных девушек «Red team», а после мы стали лучшими среди остальных команд», – рассказала Василевич.
Фото: instagram.com/by_vasilevich
Финал шоу состоится 8 декабря в Санья.
Осенью 2018 года Мария Василевич вошла в 30 лучших топ-моделей мира.
«Дальше ещё много чего интересного, так что вперёд» (здесь подробнее).