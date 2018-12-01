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Белоруска Мария Василевич вошла в число самых спортивных конкурсанток «Мисс Мира»

01 декабря 2018 09:32
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Новости Беларуси. Мария Василевич стала одной из самых спортивных девушек, претендующих на звание «Мисс Мира-2018».  

Белоруска Мария Василевич вошла в число самых спортивных конкурсанток «Мисс Мира»-1

Фото: instagram.com/by_vasilevich  

Как сообщается на сайте конкурса, спортивные состязания между 118 конкурсантками прошли в Санье. Девушки были разделены на три команды: синие, жёлтые и красные.  

После этого в каждой команде был проведён отбор, чтобы выбрать шесть самых спортивных претенденток. Мария Василевич стала одной из шести лучших среди красных.  

Девушки состязались в нескольких дисциплинах: прыжках в длину, беге и плавании. Победителем стала красная команда.  

Белоруска Мария Василевич вошла в число самых спортивных конкурсанток «Мисс Мира»-4

Фото: missworld.com  

Что касается конкретных участниц, то на 3 месте – Нидерланды, на 2 месте – Боливия, на 1 месте – США.  

Белоруска Мария Василевич вошла в число самых спортивных конкурсанток «Мисс Мира»-7

Фото: missworld.com  

Теперь определены уже 3 финалистки конкурса: француженка с титулом «Мисс топ-модель мира», японка с титулом «Талантливая мисс мира» и американка с титулом «Спортивная мисс мира».  

У белоруски нет титула, но у неё есть шансы попасть в финал и побороться за главный титул конкурса. О своём успехе в спортивных соревнованиях Мария написала на своей странице в Instagram.  

«Сегодня прошли спортивные соревнования. Я вошла в число шести самых спортивных девушек «Red team», а после мы стали лучшими среди остальных команд», – рассказала Василевич.  

Белоруска Мария Василевич вошла в число самых спортивных конкурсанток «Мисс Мира»-10

Фото: instagram.com/by_vasilevich  

Финал шоу состоится 8 декабря в Санья.  

Осенью 2018 года Мария Василевич вошла в 30 лучших топ-моделей мира. 

«Дальше ещё много чего интересного, так что вперёд» (здесь подробнее).  

# Мисс мира # калейдоскоп # Мария Василевич # Фотофакт

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