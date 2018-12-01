Белоруска Мария Василевич вошла в число самых спортивных конкурсанток «Мисс Мира»

Новости Беларуси. Мария Василевич стала одной из самых спортивных девушек, претендующих на звание «Мисс Мира-2018».

Как сообщается на сайте конкурса, спортивные состязания между 118 конкурсантками прошли в Санье. Девушки были разделены на три команды: синие, жёлтые и красные.

После этого в каждой команде был проведён отбор, чтобы выбрать шесть самых спортивных претенденток. Мария Василевич стала одной из шести лучших среди красных.

Девушки состязались в нескольких дисциплинах: прыжках в длину, беге и плавании. Победителем стала красная команда.