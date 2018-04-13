«Что бы ни случилось, будь спокоен как Брежнева»: Вера Брежнева упала во время концерта

Во время исполнения песни «Близкие люди» артистка спустилась со сцены. Проходя по залу перед зрителями, певица запуталась в юбке и упала. Вместе с этим стало понятно, что Брежнева поёт под фонограмму, поскольку пение не прервалось.

Новости России. На концерте в Москве Вера Брежнева зацепилась за юбку и упала.

Видео с неловким инцидентом попало в социальные сети. Пользователи с юмором прокомментировали случившееся.

«Только настоящий профессионал, падая, может продолжать петь. Топ уровень»,

«Что бы ни случилось, будь спокоен как Брежнева во время падения»,

«Артисты на таких концертах, как правило, поют под фанеру. И это не с их желанием связано, и не с их неспособностью петь вживую. Так уж там устроено. На гастролях она же вживую поёт. Почему-то никто не обеспокоен, ушиблась ли она».