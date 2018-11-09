Вера Брежнева сделала тайный подарок Константину Меладзе. Он пришёл от него в восторг

Участвуя в одном ток-шоу, продюсер рассказал о трогательном подарке, который певица преподнесла ему на юбилей.

По словам Меладзе, он давно мечтал сходить на концерт группы Аквариум, но его до безумия пугают большие скопления людей. Зная об этих маленьких слабостях супруга, Брежнева тайно пригласила Бориса Гребенщикова выступить на торжестве.

Константин признался ведущему: после такого сюрприза он ещё полгода находился в эйфории. Ведь кумир не только исполнил его любимые песни, но и остался побеседовать с именинником.