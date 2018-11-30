По щучьему веленью. История о счастливом тунеядце. Современный пересказ

Сегодня, друзья, давайте с высоты жизненного опыта попробуем взглянуть на героев русской народной сказки “По щучьему веленью”. Все ли там чисто, как воспринималось нами в детстве? И как бы эта история могла звучать сегодня, исходя из современных реалий?

Как помнится, начиналось все с того, что у старика было три сына: два умных, а третий Емеля вроде бы как дурак. О бабке история умалчивает: то ли умерла, то ли бросила мужа с детьми и сбежала с другим. Такое в жизни случается, но правда нам неизвестна. Так что жили они без материнской заботы и науки.

Надо сказать, квартирный вопрос стоял в семье остро. Дед, сыновья, да еще жены обоих старших жили под одной крышей. Надо было всем работать, чтобы накопить денег и расширить жилплощадь. Но на работу ходили только два сына. Дед на пенсии, невестки решали бытовые вопросы. Но всех бесил Емеля. Он только целыми днями грел бока на печи, переваривая картошку с квашеной капустой, и ничего не хотел производить для народного хозяйства. Кстати, против подобного образа жизни части общества у нас в Беларуси пару лет назад был принят специальный декрет. Правда, с его помощью окончательно и бесповоротно тунеядство искоренить не удалось, но шума было много. А этот упырь Емеля и по дому не помогал: ни дров нарубить, ни воды принести. Словом, никак не содействовал улучшению жилищных условий и росту ВВП.

Однажды зимой невестки уговорили-таки его сходить к реке за водой. Там он в проруби случайно поймал щуку и хотел принести домой, чтобы сварить из животного уху. Рыба взмолилась: отпусти, мол, буду все за тебя выполнять. А это ж как раз Емелин жизненный принцип – жить на халяву, все иметь и ничего при этом не делать. Поверил дурак рыбе, а она и не обманула. С того дня он только скажет «По щучьему веленью, по моему хотенью…», как рыбёшка все его хотелки исполняет: ведра сами за водой ходят, топор дрова колет. Как-то утречком невестки говорят Емеле: «Дрова закончились, съезди в лес!» Сел тунеядец в сани и понесся, да так быстро, что случилось ДТП со смертельным исходом. Подавил Емеля кучу народа в городе и с места происшествия скрылся. А на обратном пути люди его уже поджидали, планируя жесточайший самосуд. Снова рыба выручила. «По щучьему веленью…», и прихваченная в лесу дубина сама поколотила разгневанных трудящихся. Обнаглевший виновник в этом бою телесных повреждений не получил.

Власти такие резонансные преступления, как правило, без реагирования не оставляют. Сам царь взял расследование под личный контроль и откомандировал опера арестовать Емелю. Ничего не вышло: дубина намяла бока силовику, еле ноги унес. Тогда царь поручает дело начальнику спецслужбы. Этот оказался хитрее опера. Изюмом, пряниками и обещанием подарить красный кафтан чиновник выманил Емелю в столицу. Этот деревенский придурок запросто мог всю эту ерунду заказать рыбе, но жадность взяла свое. Короче, сел он на печь и на ней приехал во дворец.

Увидев такое чудо, царь понял, что преступник – фокусник покруче Копперфильда. Начал было аккуратно негодяя «колоть». Но Емеля, хоть и был дурак, раскусил тактику допроса и сделал нестандартный ход – велел тихонько щуке, чтобы в него влюбилась дочь царя Марья. Сработало. Емеля уехал домой, а принцесса залила дворец слезами от тоски по любимому, так сильно захотела замуж. Что ты будешь делать! Послал царь опять того начальника за бездельником. Поехал гонец, упоил потенциального царского зятя коньяком досмерти и привез во дворец. Здесь венценосный папаша приказал пьяного Емелю вместе с Марьей закатать в бочку и выбросить в море. Подчиненные так и сделали. Вот же нравы были у монархов, а? Родных детей не жалели, чтоб только властью не делиться.

Щука и в этот раз добросовестно исполнила свои договорные обязательства, из беды молодых вытащила. Потом парочка при ее же содействии построила на берегу шикарный дворец, почти как у Галкина и Пугачевой в Подмосковье. По совету невесты сделал Емеля пластическую операцию, чтобы был красивый с виду, а не дурак. Когда вскоре заехал к ним царь – посмотреть, кто ж тут построился без лицензии, -- он зятя даже не узнал. А как только тот сознался, совсем не обрадовался, потому что Емеля был человек злопамятный и пригрозил сжечь все царство к чертям собачьим. Царь трухнул не на шутку и срочно благословил Марью на законный брак, переписал на зятя все движимое и недвижимое имущество и корону в придачу. И зажили молодые беззаботно и радостно.

Видите, как получается? Оказывается, кто-то может всю жизнь ни хрена не делать, но при этом иметь всё для полного счастья.

Ваш В.Д.