Фитнес-любители в возрасте: улучшить качество жизни и состояние здоровья

Каждой из этих прекрасных дам – за 60. Но женщины не чувствуют свой возраст. Леди находятся в прекрасном расположении духа, ведь с каждым днем их тела становятся более выносливыми и гибкими. 3 раза в неделю целеустремленные любительницы активного образа жизни посещают тренировки по фитнесу. Занятия помогают как следует взбодриться.

Валентине 62. Она выглядит и чувствует себя прекрасно. Активный образ жизни женщина ведет еще с юных лет – ежедневно делает зарядку, соблюдает диету, плавает в бассейне… Теперь в графике нашлось время и для фитнеса – сидеть дома на пенсии совсем не хочется.

Тренироваться в зрелом возрасте не только можно, но и нужно, – уверяют инструкторы. Но перед тем, как приступить к активным физическим нагрузкам, обязательно следует проконсультироваться с врачом, чтобы специалист исключил риски для здоровья.

Методика тренировок для людей зрелого возраста имеет ряд нюансов. После 60 лет в организме человека происходят некоторые изменения. К примеру, падает физическая активность, снижается эластичность суставов, уменьшается сила сердечной мышцы и скорость кровотока, замедляется обмен веществ. Поэтому фитнес-занятия проходят в «щадящем» режиме по специально разработанной программе.

К сожалению, повернуть время вспять с помощью тренировок нельзя. Но с помощью регулярных, правильно подобранных физических нагрузок можно улучшить качество жизни и состояние здоровья. Главное, верить в положительный результат.