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Россиянка, немка и 8 американок. 16-летняя Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки года

25 июля 2018 14:16
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Новости России. 16-летняя российская фигуристка Алина Загитова претендует на звание «Спортсмена года» по версии Женского спортивного фонда. В 2018 году Алина завоевала золото на Олимпийских играх в Пхенчхане. 

Россиянка, немка и 8 американок. 16-летняя Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки года-1


Источник фото: instagram.com/azagitova/

15-летняя олимпийская надежда России. Кто такая фигуристка Алина Загитова

В интервью тренер Загитовой Этери Тутберидзе рассказывала, что изначально у девочки было детское отношение к фигурному катанию. Она часто пропускала тренировки. Сама Алина, когда вспоминает этот период, говорит, что не понимала, как надо работать. Но сейчас выросла не только профессионально, но и морально.  

Кроме Загитовой, за звание лучшей спортсменки поборются американки Кларесса Шилдс (бокс), пловчиха  Симоне Мануэль, чемпионка мира по велоспорту Ханна Робертс, Микаэлла Шиффрин (горные лыжи), сноубордистка Хлоя Ким, Шалан Флэнаган (легкая атлетика), паралимпийки Бренна Хакаби и Оксана Мастерс, а также немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер.  

Россиянка, немка и 8 американок. 16-летняя Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки года-4


Источник фото: instagram.com/azagitova/

Женский спортивный фонд основан в 1974 году американской теннисисткой Билли Джин Кин. Премия «Спортсменка года» вручается с 1993 года. Победитель в номинации определяется путем народного голосования на сайте фонда. Имя обладательницы премии назовут в Нью-Йорке 17 октября. 

Алина Загитова показала фото подаренного за победу на Олимпиаде автомобиля

Россиянка, немка и 8 американок. 16-летняя Алина Загитова номинирована на звание лучшей спортсменки года-7

Источник фото:  instagram.com/azagitova/

Ранее спортсменками года становились теннисистка Серена Уильямс, гимнастка Симона Байлс, фигуристка Мерил Дэвис, Мария Ласицкене (прыжки в высоту).  

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# Зимняя Олимпиада – 2018 # калейдоскоп # Алина Загитова # Фотофакт

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