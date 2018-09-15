«Всё было идеально»: белорусская биатлонистка Дарья Юркевич вышла замуж
Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич вышла замуж за тренера-сервисмена национальной команды Республики Беларусь по биатлону Шевченко Дмитрия. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации биатлона.
«Дорогие Дарья и Дмитрий! Благодарны за ваши трудолюбие, профессионализм и преданность любимому виду спорта. Искренне желаем, чтобы ваша семья была надёжной, прочной и гармоничной. Пусть ваш союз будет созидательным и успешным. Любите и оберегайте друг друга. Будьте счастливы!», – говорится в сообщении.
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Самые догадливые поклонники пары могли сделать предположение о грядущей свадьбе ещё летом, когда спортсменка опубликовала в Instagram фотографии цветов и кольца.
Фото: instagram.com/daryayurkevich
«Сегодня я счастлива. Девять лет вместе… через многое прошли, и через всё пройдём», – сопроводила снимки бронзовый призёр этапа Кубка мира.
Фото: instagram.com/daryayurkevich
В конце августа спортсменка со словами «Для родных и близких» показала в Instagram свадебные пригласительные, а 13 сентября фотографии с девичника опубликовала Динара Алимбекова.
«Выдаём нашу красавицу Дарью Юркевич замуж», – поделилась новостью олимпийская чемпионка.
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Фото: instagram.com/dinarochka.a
И, наконец, примерно в девять утра 14 сентября Динара загрузила фотографию со свадьбы Юркевич и Шевченко.
«Всё было идеально. Спасибо вам за такой шикарный праздник, будьте счастливы много-много лет вместе!», – пожелала девушка.
На свадьбе подруги была ещё одна олимпийская чемпионка – Ирина Кривко. Спортсменка тоже загрузила в Instagram несколько фотографий с радостного события.
Олимпийская чемпионка Ирина Кривко вышла замуж
Фото: instagram.com/krivko_i
Друзья и фанаты Дарьи и Дмитрия поздравили молодожёнов и пожелали всего наилучшего.
«Будьте счастливы!»,
«Вот это год невест в биатлоне»,
«Вот и случилось! Поздравляю! Все вы очень красивые!»,
«Вы теперь – одна команда, Вы теперь – одна семья! От души вас поздравляю! Будьте счастливы всегда! Поздравляю с днём бракосочетания!»,
«Поздравляю вас! Счастья и долгих-долгих лет совместной жизни. Всего самого хорошего! До золотой свадьбы минимум!».
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Белоруска Дарья Юркевич выступает в национальной сборной с 2009 года. Лучшего результата она добилась в ноябре 2016 года. На этапе Кубка мира в индивидуальной гонке в шведском Эстерсунде спортсменка завоевала третье место.
На ОИ-2018 Юркевич не смогла отобраться, но планирует продолжить карьеру и сейчас готовится к новому сезону в основной команде.