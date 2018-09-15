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«Всё было идеально»: белорусская биатлонистка Дарья Юркевич вышла замуж

15 сентября 2018 11:24
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Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич вышла замуж за тренера-сервисмена национальной команды Республики Беларусь по биатлону Шевченко Дмитрия. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации биатлона.  

«Дорогие Дарья и Дмитрий! Благодарны за ваши трудолюбие, профессионализм и преданность любимому виду спорта. Искренне желаем, чтобы ваша семья была надёжной, прочной и гармоничной. Пусть ваш союз будет созидательным и успешным. Любите и оберегайте друг друга. Будьте счастливы!», – говорится в сообщении.  

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Самые догадливые поклонники пары могли сделать предположение о грядущей свадьбе ещё летом, когда спортсменка опубликовала в Instagram фотографии цветов и кольца.  

«Всё было идеально»: белорусская биатлонистка Дарья Юркевич вышла замуж-1

Фото: instagram.com/daryayurkevich  

«Сегодня я счастлива. Девять лет вместе… через многое прошли, и через всё пройдём», – сопроводила снимки бронзовый призёр этапа Кубка мира.  

«Всё было идеально»: белорусская биатлонистка Дарья Юркевич вышла замуж-4

Фото: instagram.com/daryayurkevich  

В конце августа спортсменка со словами «Для родных и близких» показала в Instagram свадебные пригласительные, а 13 сентября фотографии с девичника опубликовала Динара Алимбекова.  

«Выдаём нашу красавицу Дарью Юркевич замуж», – поделилась новостью олимпийская чемпионка.  

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«Всё было идеально»: белорусская биатлонистка Дарья Юркевич вышла замуж-7

Фото: instagram.com/dinarochka.a  

И, наконец, примерно в девять утра 14 сентября Динара загрузила фотографию со свадьбы Юркевич и Шевченко.  

«Всё было идеально. Спасибо вам за такой шикарный праздник, будьте счастливы много-много лет вместе!», – пожелала девушка.  

На свадьбе подруги была ещё одна олимпийская чемпионка – Ирина Кривко. Спортсменка тоже загрузила в Instagram несколько фотографий с радостного события.  

Олимпийская чемпионка Ирина Кривко вышла замуж  

«Всё было идеально»: белорусская биатлонистка Дарья Юркевич вышла замуж-10

Фото: instagram.com/krivko_i  

Друзья и фанаты Дарьи и Дмитрия поздравили молодожёнов и пожелали всего наилучшего.  

«Будьте счастливы!»,  

«Вот это год невест в биатлоне»,  

«Вот и случилось! Поздравляю! Все вы очень красивые!»,  

«Вы теперь – одна команда, Вы теперь – одна семья! От души вас поздравляю! Будьте счастливы всегда! Поздравляю с днём бракосочетания!»,  

«Поздравляю вас! Счастья и долгих-долгих лет совместной жизни. Всего самого хорошего! До золотой свадьбы минимум!».  

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Белоруска Дарья Юркевич выступает в национальной сборной с 2009 года. Лучшего результата она добилась в ноябре 2016 года. На этапе Кубка мира в индивидуальной гонке в шведском Эстерсунде спортсменка завоевала третье место.  

На ОИ-2018 Юркевич не смогла отобраться, но планирует продолжить карьеру и сейчас готовится к новому сезону в основной команде.  

# Биатлон # калейдоскоп # Дарья Юркевич # Дмитрий Шевченко # Динара Алимбекова-Смольская # Фотофакт

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