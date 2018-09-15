«Всё было идеально»: белорусская биатлонистка Дарья Юркевич вышла замуж

Новости Беларуси. Белорусская биатлонистка Дарья Юркевич вышла замуж за тренера-сервисмена национальной команды Республики Беларусь по биатлону Шевченко Дмитрия. Об этом сообщается на сайте Белорусской федерации биатлона. «Дорогие Дарья и Дмитрий! Благодарны за ваши трудолюбие, профессионализм и преданность любимому виду спорта. Искренне желаем, чтобы ваша семья была надёжной, прочной и гармоничной. Пусть ваш союз будет созидательным и успешным. Любите и оберегайте друг друга. Будьте счастливы!», – говорится в сообщении. Биатлонистка Надежда Писарева вышла замуж Самые догадливые поклонники пары могли сделать предположение о грядущей свадьбе ещё летом, когда спортсменка опубликовала в Instagram фотографии цветов и кольца.

Фото: instagram.com/daryayurkevich

«Сегодня я счастлива. Девять лет вместе… через многое прошли, и через всё пройдём», – сопроводила снимки бронзовый призёр этапа Кубка мира.

Фото: instagram.com/daryayurkevich

В конце августа спортсменка со словами «Для родных и близких» показала в Instagram свадебные пригласительные, а 13 сентября фотографии с девичника опубликовала Динара Алимбекова. «Выдаём нашу красавицу Дарью Юркевич замуж», – поделилась новостью олимпийская чемпионка. «Такой приятный день»: Домрачева и Бьорндален сыграли свадьбу

Фото: instagram.com/dinarochka.a

И, наконец, примерно в девять утра 14 сентября Динара загрузила фотографию со свадьбы Юркевич и Шевченко. «Всё было идеально. Спасибо вам за такой шикарный праздник, будьте счастливы много-много лет вместе!», – пожелала девушка. На свадьбе подруги была ещё одна олимпийская чемпионка – Ирина Кривко. Спортсменка тоже загрузила в Instagram несколько фотографий с радостного события. Олимпийская чемпионка Ирина Кривко вышла замуж

Фото: instagram.com/krivko_i