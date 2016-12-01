Белоруска Дарья Юркевич завоевала бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

Новости Беларуси. Есть первая белорусская медаль нового сезона на этапе кубка мира по биатлону. Бронзу в шведском Эстерсунде завоевала Дарья Юркевич.

Первый в сезоне этап биатлонного Кубка мира продолжился в среду женской индивидуальной гонкой. Преодолеть спортсменкам предстояло 15 километров, без штрафных кругов, но с дополнительной минутой времени за каждый промах. Дарья Юркевич стартовала первой из 97 участниц и единственная не допустила ни одного промаха. В итоге белоруска сенсационно заняла третье место. Первой стала Лаура Дальмайер из Германии. Вторая – француженка Анаис Бескон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».