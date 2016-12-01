Прямой эфир

Белоруска Дарья Юркевич завоевала бронзу в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде

01 декабря 2016 06:03
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Есть первая белорусская медаль нового сезона на этапе кубка мира по биатлону. Бронзу в шведском Эстерсунде завоевала Дарья Юркевич.

Первый в сезоне этап биатлонного Кубка мира продолжился в среду женской индивидуальной гонкой. Преодолеть спортсменкам предстояло 15 километров, без штрафных кругов, но с дополнительной минутой времени за каждый промах. Дарья Юркевич стартовала первой из 97 участниц и единственная не допустила ни одного промаха. В итоге белоруска сенсационно заняла третье место. Первой стала Лаура Дальмайер из Германии. Вторая – француженка Анаис Бескон, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

# Биатлон # Дарья Юркевич

Другие новости рубрики

Все новости
В очередном матче чемпионата ХКЛ минское «Динамо» уступило «Трактору из Челябинска
30 ноября 2016 17:18

В очередном матче чемпионата ХКЛ минское «Динамо» уступило «Трактору из Челябинска

Спасатель из Смолевич стал серебряным призером Чемпионата мира по гиревому спорту
30 ноября 2016 15:35

Спасатель из Смолевич стал серебряным призером Чемпионата мира по гиревому спорту

Матчи заключительного тура чемпионата Беларуси по футболу прошли 27 ноября
28 ноября 2016 11:21

Матчи заключительного тура чемпионата Беларуси по футболу прошли 27 ноября