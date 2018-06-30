«Это мое золото во всех смыслах этого слова»: Светлана Сахоненко вышла замуж

Новости Беларуси. Главный трофей в жизни: 30 июня Светлана Сахоненко – звезда зимней Паралимпиады в Пхенчхане – вышла замуж, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Новости Беларуси. Главный трофей в жизни: 30 июня Светлана Сахоненко – звезда зимней Паралимпиады в Пхенчхане – вышла замуж, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Телеканал СТВ от души поздравляет белорусскую лыжницу. Желаем ей новых побед, а также крепкой семьи.
Каково это – быть мужем спортсменки?
Ну, спортсменка она только в спорте, на работе. А для меня она самая любящая, самая верная, самая любимая женщина на свете. Это мое золото во всех смыслах этого слова.