«Вся округа слышала, как мы зажигали»: обзор соцсетей с концертов Меладзе и «Руки вверх» в Витебске

Новости Беларуси. В день закрытия фестиваля «Славянский базар в Витебске-2017» 17 июля с аншлагом прошло два концерта – сольник Валерия Меладзе с программой «Мой брат» и группы «Руки вверх», которая в этом году отмечает 20-летний юбилей. Каждый из артистов собрал около 7 тысяч зрителей.

Отметим, что мы уже сообщали, как Витебский фестиваль готовился к закрытию – здесь подробнее.

Сергей Жуков отметил, что Витебск «пожалуй, единственное место на земле, где можно собрать переаншлаг и 7 тысяч человек в 3 часа ночи на сольный концерт «Руки Вверх!». Кстати, хит «Крошка моя» этой группы недавно назвали лучшей песней 15-летия – здесь подробнее.

Мы собрали в одном материале, что публиковали зрители этих двух крупных концертов и как они встречали своих любимых артистов.