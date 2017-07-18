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«Их сердца нашли друг друга в Грозном»: Николай Басков и Виктория Лопырева женятся?

18 июля 2017 13:02
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Новости России. Как сообщают СМИ России со ссылкой на официальную страницу в Instagram Рамзана Кадырова, певец Николай Басков сделал в Грозном предложение «Мисс России-2003» Виктории Лопыревой.

В посте Рамзан Кадыров написал, что пятого октября пара сыграет свадьбу в столице Чеченской Республики.

«Их сердца нашли друг друга в Грозном»: Николай Басков и Виктория Лопырева женятся?-1

На видео, где Басков делает девушке предложение, он просит главу Чечни стать свидетелем на будущей свадьбе.

«Их сердца нашли друг друга в Грозном»: Николай Басков и Виктория Лопырева женятся?-4

Скриншот из видео. Источник: kadyrov_95

За день до этого певец опубликовал на своей странице в социальной сети фото с Лопыревой, где она лежит у него на плече. Модель пока не давала никаких комментариев по поводу предстоящего события.

В интервью программе «Простые вопросы», которая была приурочена к 40-летию певца, Николай Басков отмечал: «Я живу своей жизнью и стараюсь так, чтобы мне было комфортно»здесь подробнее.

# Звезды # калейдоскоп # Николай Басков # Виктория Лопырева

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