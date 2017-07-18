«Их сердца нашли друг друга в Грозном»: Николай Басков и Виктория Лопырева женятся?
Новости России. Как сообщают СМИ России со ссылкой на официальную страницу в Instagram Рамзана Кадырова, певец Николай Басков сделал в Грозном предложение «Мисс России-2003» Виктории Лопыревой.
В посте Рамзан Кадыров написал, что пятого октября пара сыграет свадьбу в столице Чеченской Республики.
На видео, где Басков делает девушке предложение, он просит главу Чечни стать свидетелем на будущей свадьбе.
Скриншот из видео. Источник: kadyrov_95
За день до этого певец опубликовал на своей странице в социальной сети фото с Лопыревой, где она лежит у него на плече. Модель пока не давала никаких комментариев по поводу предстоящего события.
В интервью программе «Простые вопросы», которая была приурочена к 40-летию певца, Николай Басков отмечал: «Я живу своей жизнью и стараюсь так, чтобы мне было комфортно» – здесь подробнее.