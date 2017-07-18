«Их сердца нашли друг друга в Грозном»: Николай Басков и Виктория Лопырева женятся?

Новости России. Как сообщают СМИ России со ссылкой на официальную страницу в Instagram Рамзана Кадырова, певец Николай Басков сделал в Грозном предложение «Мисс России-2003» Виктории Лопыревой.

За день до этого певец опубликовал на своей странице в социальной сети фото с Лопыревой, где она лежит у него на плече. Модель пока не давала никаких комментариев по поводу предстоящего события.