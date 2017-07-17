Концерт группы «Руки вверх», выставка ретро-автомобилей, детские гонки: как Витебск готовится к закрытию музыкального форума

Финальный концерт, по традиции, пройдет с аншлагом. Билеты были раскуплены за пару недель с начала продаж. Разрешится и главная интрига фестиваля. Станет известен победитель конкурса исполнителей эстрадной песни.

Новости Беларуси. Последние аккорды «Славянского базара». Витебск готовится к прощанию с музыкальным форумом. Официальное закрытие фестиваля искусств состоится вечером 17 июля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Верхнюю строчку с одинаковым количеством баллов занимают сразу два артиста – Егор Шаранков из Беларуси и Влад Сытник из Украины. По условиям конкурса, гран-при в этом году быть не должно. Лидер должен опережать остальных минимум на три балла. Тем не менее, решающее слово за жюри.

Праздник продолжается на улицах города. Площадь Победы 17 июля заняли сотрудники милиции. Здесь организована выставка ретро-автомобилей, проходят детские гонки, вечером дрифтовать будут сами сотрудники ГАИ.