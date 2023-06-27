Из грязи в князи. Как бездомный стал одним из самых известных поваров в мире?

29-летний Джордан Брэди принял участие в одном из американских шоу, в котором шеф-повара сражались за звание лучшего. От других конкурсантов он отличался отсутствием образования, также у парня не было дома. Как сообщает The Mirror, каждую неделю он удивлял судей своими навыками, но за кадром он признавался в том, что до сих пор не может поверить, что зашел так далеко. Это потому, что Джордан прошел совсем другой путь, чтобы достичь всего, что он имеет сегодня.

Фото: The Mirror

Талантливый шеф-повар не имеет какой-либо квалификации и в основном сам научился готовить с юности. Он утверждает, что бросил школу в 11 лет. Джордан признается, что у него часто были проблемы с полицией, и моменты, когда его арестовывали три-четыре раза в неделю за аморальное поведение, поломку автомобилей или кражу мотоциклов. В итоге он решил, что с него хватит, и уехал из дома в крошечную деревню, чтобы начать новую жизнь. Именно там в 18 лет он начал свою карьеру повара, устроившись в ресторан загородного отеля. «Я всегда интересовался едой, сначала готовил для себя. Это просто пришло ко мне само собой. Очевидно, у меня нет никакой квалификации или чего-то в этом роде», – рассказал Джордан. Мужчина не совсем был готов к требованиям работы в профессиональном ресторане, поэтому вскоре потерял ее и оказался бездомным. Джордан рассказал, что жил на улице в течение шести месяцев. Он построил убежище в уединенном лесном. Большую часть дня мужчина ловил и готовил кроликов. В итоге ему удалось найти другую работу в ресторане, но он продолжал жить в лесу, чтобы накопить немного денег.