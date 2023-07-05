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В мире появилась система контроля за пешеходами-нарушителями. Их лица показывают на огромных экранах, чтобы людям стало стыдно

05 июля 2023 13:41
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Китайская система наблюдения публично стыдит людей за то, что они переходят дорогу в неположенном месте.

В мире появилась система контроля за пешеходами-нарушителями. Их лица показывают на огромных экранах, чтобы людям стало стыдно-1


Фото: tiktok.com/@livefailsshorts

Власти используют камеры видеонаблюдения с искусственным интеллектом, которые распознают лица нарушителей правил дорожного движения. К слову, неважно, идет человек пешком или передвигается на велосипеде, пишет LADbible.

В мире появилась система контроля за пешеходами-нарушителями. Их лица показывают на огромных экранах, чтобы людям стало стыдно-4


Фото: tiktok.com/@livefailsshorts

Как только человек перешел дорогу в неположенном месте и попал в объектив камеры, его фото сразу появляется на больших светодиодных экранах. Кроме того, существует сайт, где можно посмотреть всех нарушителей.

Таким способом власти хотят минимизировать нарушения. Ведь многие люди не хотели бы появиться на больших экранах и сайте, поэтому предпочтут переходить дорогу так, как положено. Тем не менее подобная практика вызывает немало споров.

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# Технологии # калейдоскоп # Фотофакт

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