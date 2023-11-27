Сколько стоит пригласить известных российских артистов на новогодний корпоратив

Выступления артистов в новогоднюю ночь всегда стоили дороже обычного. Однако некоторые снижают цены на корпоративы в 2024 году. Узнали, во сколько обойдется приглашение артиста на праздник.

Как сообщает «Вечерняя Москва», Валерий Леонтьев снизил стоимость своего выступления почти на 3 миллиона российских рублей [более 34 тысяч долларов – прим. ред.]. Сейчас выступление певца стоит 11 миллионов рублей [более 124 тысяч долларов – прим. ред.]. Кроме того, в райдере Леонтьев просит предоставить личный элитный автомобиль, номер люкс в отеле, несколько бутылок виски и мясную нарезку.

Валерий Меладзе поднял цену выступления почти в два раза. Теперь он споет в новогоднюю ночь за 12 миллионов рублей [более 136 тысяч долларов – прим. ред.]. А его супруга певица Альбина Джанабаева увеличила гонорар в три раза по сравнению с расценками на Новый год 2023. На предстоящем празднике она может выступить за 2,5 миллиона рублей [более 28 тысяч долларов – прим. ред.].

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