Вот, каково жить людям с высоким ростом – семь примеров

Какая погода? Может быть, ты баскетболист? Ты всегда был таким высоким? Это лишь небольшая часть вопросов, с которыми высокие люди сталкиваются каждый день.

Многие обладатели высокого роста признаются, что уже привыкли не обращать внимание на шутки и оклики от незнакомых людей. Любой рост может приносить как бонусы, так и неудобства своему обладателю.

Издание Bored Panda сделало подборку фото, на которых показано, что бывает, когда высокий человек встречает человека невысокого роста.