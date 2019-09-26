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Вот, каково жить людям с высоким ростом – семь примеров

26 сентября 2019 15:03
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Какая погода? Может быть, ты баскетболист? Ты всегда был таким высоким? Это лишь небольшая часть вопросов, с которыми высокие люди сталкиваются каждый день.

Многие обладатели высокого роста признаются, что уже привыкли не обращать внимание на шутки и оклики от незнакомых людей. Любой рост может приносить как бонусы, так и неудобства своему обладателю.

Издание Bored Panda сделало подборку фото, на которых показано, что бывает, когда высокий человек встречает человека невысокого роста.

Это рекорд. Рост 11-летней девочки из Китая составляет 2,08 метра (читать далее).

Вот, каково жить людям с высоким ростом – семь примеров -1

Можете догадаться, кто чей родственник? Фото: reddit.com

Вот, каково жить людям с высоким ростом – семь примеров -3

Пытаюсь поместить все тело в кадр. Фото: instagram.com/eqiannn

Вот, каково жить людям с высоким ростом – семь примеров -5

На фото с выпускного вечера с подругой и ее отцом. Фото: reddit.com

Вот, каково жить людям с высоким ростом – семь примеров -7

Перетянул все внимание на себя. Фото: reddit.com

Вот, каково жить людям с высоким ростом – семь примеров -9

Вот как сейчас мы обнимаемся с мамой. Фото: reddit.com

Вот, каково жить людям с высоким ростом – семь примеров -11

Интервью. Фото: reddit.com

Вот, каково жить людям с высоким ростом – семь примеров -13

Фото: reddit.com

Над этими людьми смеялись в детстве из-за внешности, а вот как они выглядят сейчас (читать далее). 

# Красота # калейдоскоп

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