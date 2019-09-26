Пролежал в горах больше года. Фотограф уронил телефон из самолёта и нашёл спустя 13 месяцев

В августе 2018 года фотограф Хаукур Сноррасон поучаствовал в фототуре на небольшом самолете, пишет The Next Web. Мужчина хотел запечатлеть паводки в южной Исландии. Когда фотограф достал свой телефон, чтобы записать видео, ветер вырвал его из рук.

Фото: facebook.com/haukur.snorrason.3

Телефон Хаукура упал в скалистую местность с высоты около 60 метров. В этом месте река вышла из берегов и затопила дорогу. Мужчина мысленно попрощался с телефоном, но все же связался с местными жителями и попросил поискать устройство. Фермеры так и не нашли телефон.

Спустя 13 месяцев фотографу позвонили путешественники, которые нашли телефон. Он пролежал в жестких погодных условиях больше года и при этом не сломался. Люди прогуливались по той местности и случайно наткнулись на устройство. Они подключили телефон к компьютеру и выяснили, что он принадлежит фотографу Хаукуру.