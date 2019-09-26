Пролежал в горах больше года. Фотограф уронил телефон из самолёта и нашёл спустя 13 месяцев
Мужчина потерял телефон и нашел его спустя 13 месяцев.
В августе 2018 года фотограф Хаукур Сноррасон поучаствовал в фототуре на небольшом самолете, пишет The Next Web. Мужчина хотел запечатлеть паводки в южной Исландии. Когда фотограф достал свой телефон, чтобы записать видео, ветер вырвал его из рук.
Фото: facebook.com/haukur.snorrason.3
Телефон Хаукура упал в скалистую местность с высоты около 60 метров. В этом месте река вышла из берегов и затопила дорогу. Мужчина мысленно попрощался с телефоном, но все же связался с местными жителями и попросил поискать устройство. Фермеры так и не нашли телефон.
Спустя 13 месяцев фотографу позвонили путешественники, которые нашли телефон. Он пролежал в жестких погодных условиях больше года и при этом не сломался. Люди прогуливались по той местности и случайно наткнулись на устройство. Они подключили телефон к компьютеру и выяснили, что он принадлежит фотографу Хаукуру.
Фото: facebook.com/haukur.snorrason.3
Во время падения была включена камера и велась видеозапись. Устройство записало полет вниз и приземление.
Хаукур Сноррасон:
К счастью, телефон упал на один из клочков мха, которые растут на участках застывшей лавы. Мох в этой местности довольно плотный и может вырастать до 30 сантиметров. Думаю, это и позволило смартфону выжить.
Хаукуру отметил, что единственное, что перестало работать в телефоне – это микрофон.
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