Первого белорусского жеребёнка назвали Иванович: как восстанавливают популяцию диких лошадей
Тысячи гектаров глухого леса, болота, реки и озёра. Это зелёное пятно на карте Беларуси – Налибокская пуща. Здесь не просто сохраняют первозданную белорусскую природу, а приумножают и возвращают утраченные виды. Об этом рассказываем в программе «Центральный регион».
Свою историю Налибокская пуща ведёт с тех пор, когда охота и сбор ягод ещё были не развлечением, а образом жизни. А вот заказник здесь появился только 7 лет назад. Территория – почти 87 тысяч гектаров. Для сравнения центр европейского геопарка – «Чешский рай» уступает по площади в 5 раз! Поэтому и наслаждаться белорусскими красотами можно в 5 раз дольше.
Конечно, огромная в Налибоках не только территория, но и значимость. Мест, где можно поддерживать хрупкий баланс дикой природы, в принципе, не так много. Это всё, в первую очередь, о сохранении краснокнижных видов. А уж о том, чтобы на белорусской земле вновь появились животные, исчезнувшие тысячи лет назад, до недавнего времени говорить даже не рисковали. Историческим для Налибокской пущи стало 9 августа. В этот день здесь случилось «второе пришествие» диких лошадей.
Чтобы вновь пощипать травку на своей малой родине, 150 лошадей проделали долгий путь в 2 тысячи километров. Такое расстояние разделяет нашу страну с Нидерландами. Это тарпановидые лошади польской породы коник. Они чуть ниже свои парнокопытных собратьев, но не уступают им в силе и выносливости. Встретить коников в дикой природе ещё недавно можно было в Польше, Литве и Англии. А вот с наших земель животные пропали почти 500 лет назад.
Дмитрий Тарайковский, ведущий инженер по охотничьему хозяйству заказника «Налибокский»:
В связи с урбанизацией, которая прошла, увеличивалось население, увеличивался биологический пресс на свободные сельскохозяйственные земли, данные лошади исчезли из живой природы. Основная причина – это человек и влияние человека на среду обитания, в которой он живет.
Вот и получается, что для возвращения должны были сложиться многие факторы. Появление заказника в Налибокской пуще, возможно, сыграло одну из главных ролей. Ведь когда есть дом, найти жильцов намного проще.
Дмитрий Тарайковский:
У истоков появления данных лошадей на данной территории в определённых кругах очень известная личность. Это Александр Иванович Козорез.
Александр Козорез, начальник отдела Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:
Основная идея появилась в 2014 году, когда я подготавливал кандидатскую диссертацию и столкнулся с исследованиями области, так называемого, ревайлдинга – повторного одичания, возвращения природы к естественным процессам. Мне удалось получить исследования других авторов о том, что в экосистеме достаточно большую роль играют крупные травоядные, крупные хищники, которые исчезли из нашей экосистемы из-за деятельности человека. И если их вернуть, получается, экосистема перезагружается.
Почему Голландия? Но лошади эти не голландские. Это лошади наши, восточноевропейские. Потому что тарпановидная лошадь или коник польский, как его называют, возник в Беловежской пуще. В конце 30-ых годов проводили здесь опыты по восстановлению исчезнувших тарпанов. И именно эта порода создавалась на нашей территории. В Голландию они уже попали намного позже. Голландия – это страна, которая является одним из лидеров в Европе по охране и восстановлению этих экосистем. Голландия – страна с очень сильно развитым сельским хозяйством, высокоразвитая страна. И к сожалению, там уже практически не осталось дикой природы. То есть там уже люди задумались об этом и начали делать что-то, чтобы восстановить эту природу. И там очень много различных проектов по ревайлдингу. В частности – заповедник, откуда эти лошади приехали. Поэтому их лидерство в этом направлении послужило отправной точкой для контакта.
Я скажу, что уже успех! Потому что привезти такую крупную партию полудиких лошадей – это была огромная работа. Проект имеет очень много оппонентов. Кроме того, различия между законодательствами Европейского Союза и Беларуси в области передвижения животных, в области ветеринарии значительны. И все это реализовать было крайне сложно. Предварительно еще работы на лет 10, как минимум, чтобы все изучить, понять. И через 10 лет мы скажем: да, действительно, мы получили хороший проект, когда улучшили ту экологическую нишу, которая была утеряна.
Все ли условия предусмотрены для новоселов?
Дмитрий Тарайковский:
Когда мы готовились к приему этих лошадей, карты были механизированно подготовлены еще с осени прошлого года. Дальше был закуплен электропастух, был построен загон для выпуска лошадей – они привозились в фургонном транспорте. Был построен навес и забетонирована площадка для высыпания кормов. С точки зрения биологического разнообразия, которое они здесь имеют, ну, простите, лошадь – это травоядное животное – здесь им еды хватает.
Тут главное уяснить – коники именно дикие. Значит, ничего из того, что делают с домашними лошадьми, с голландскими скакунами делать нельзя. Это касается не только кормления. Запрягать, защищать от хищников, лечить – запрещено под страхом многотысячных штрафов. А вот передвижение табуна на первых порах лучше регулировать.
Дмитрий Тарайковский:
Они находятся у нас на карантине. Если выдержать все каноны, карантин должен закончиться не позднее ноября. Данный электропастух будет снят, и лошади будут предоставлены сами себе. Ограничение произведено для того, чтобы биологическим образом данное стадо лошадей привыкло к тому месту, где оно сейчас находится. Человек в данной ситуации может только помочь, но не регулировать. Данная лошадь должна оставаться дикой.
На таком уровне важность эксперимента очевидна. Заказник получил опыт, уникальный для всего постсоветского пространства. А какой эффект? Казалось бы, только биологический. В копилку к оленям, зубрам и медведям добавился не просто новый, а необычный вид. Но это только на первый взгляд.
Дмитрий Тарайковский:
За данными территориями приходится ухаживать, чтобы они не зарастали сорной растительностью, кустарником. Это и есть наш вариант биологического ухода за этими территориями с наименьшими материальными затратами.
И правда, с трудом верится, что ещё 2 недели назад на этом европейском газоне рос бурьян. Всё потому, что ухаживать за площадями сложно и с экономической, и с технической точек зрения. А благодаря такой «газонокосилке», и овцы целы, и волки сыты. Точнее, лошади.
Дмитрий Тарайковский:
Им достаточно три недели, чтобы получить аккуратный, стриженый газон – реальное футбольное поле. Берите мячик и идите играть в футбол!
В этой голландской лошадиной сборной на днях появился первый белорус. Маленького жеребёнка назвали Иванович. Как ни странно, в честь того, благодаря кому спустя полтысячелетия родился первый белорусский тарпанный коник.
Александр Козорез:
Заказник принял на свои плечи основную техническую работу по приему и размещению лошадей. Таким образом, отблагодарили меня, что я принимал значительное участие в работе по обоснованию, по различным переговорным процессам. Конечно, приятно.
Как бы Вы назвали следующего родившегося жеребенка?
Александр Козорез:
Я бы назвал его каким-нибудь голландским именем, потому что мы очень благодарны нашим голландским коллегам, которые взяли на себя основную часть финансовых затрат, тоже прониклись этой идеей очень глубоко. Поэтому мы рассматриваем то, чтобы второе имя было голландское. Даже есть такие предложения назвать жеребенка Амстердам.