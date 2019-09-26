Первого белорусского жеребёнка назвали Иванович: как восстанавливают популяцию диких лошадей

Тысячи гектаров глухого леса, болота, реки и озёра. Это зелёное пятно на карте Беларуси – Налибокская пуща. Здесь не просто сохраняют первозданную белорусскую природу, а приумножают и возвращают утраченные виды. Об этом рассказываем в программе «Центральный регион».

Свою историю Налибокская пуща ведёт с тех пор, когда охота и сбор ягод ещё были не развлечением, а образом жизни. А вот заказник здесь появился только 7 лет назад. Территория – почти 87 тысяч гектаров. Для сравнения центр европейского геопарка – «Чешский рай» уступает по площади в 5 раз! Поэтому и наслаждаться белорусскими красотами можно в 5 раз дольше.

Конечно, огромная в Налибоках не только территория, но и значимость. Мест, где можно поддерживать хрупкий баланс дикой природы, в принципе, не так много. Это всё, в первую очередь, о сохранении краснокнижных видов. А уж о том, чтобы на белорусской земле вновь появились животные, исчезнувшие тысячи лет назад, до недавнего времени говорить даже не рисковали. Историческим для Налибокской пущи стало 9 августа. В этот день здесь случилось «второе пришествие» диких лошадей.

Чтобы вновь пощипать травку на своей малой родине, 150 лошадей проделали долгий путь в 2 тысячи километров. Такое расстояние разделяет нашу страну с Нидерландами. Это тарпановидые лошади польской породы коник. Они чуть ниже свои парнокопытных собратьев, но не уступают им в силе и выносливости. Встретить коников в дикой природе ещё недавно можно было в Польше, Литве и Англии. А вот с наших земель животные пропали почти 500 лет назад.

Дмитрий Тарайковский, ведущий инженер по охотничьему хозяйству заказника «Налибокский»:

В связи с урбанизацией, которая прошла, увеличивалось население, увеличивался биологический пресс на свободные сельскохозяйственные земли, данные лошади исчезли из живой природы. Основная причина – это человек и влияние человека на среду обитания, в которой он живет.

Вот и получается, что для возвращения должны были сложиться многие факторы. Появление заказника в Налибокской пуще, возможно, сыграло одну из главных ролей. Ведь когда есть дом, найти жильцов намного проще. Дмитрий Тарайковский:

У истоков появления данных лошадей на данной территории в определённых кругах очень известная личность. Это Александр Иванович Козорез. Александр Козорез, начальник отдела Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь:

Основная идея появилась в 2014 году, когда я подготавливал кандидатскую диссертацию и столкнулся с исследованиями области, так называемого, ревайлдинга – повторного одичания, возвращения природы к естественным процессам. Мне удалось получить исследования других авторов о том, что в экосистеме достаточно большую роль играют крупные травоядные, крупные хищники, которые исчезли из нашей экосистемы из-за деятельности человека. И если их вернуть, получается, экосистема перезагружается.

Почему Голландия? Но лошади эти не голландские. Это лошади наши, восточноевропейские. Потому что тарпановидная лошадь или коник польский, как его называют, возник в Беловежской пуще. В конце 30-ых годов проводили здесь опыты по восстановлению исчезнувших тарпанов. И именно эта порода создавалась на нашей территории. В Голландию они уже попали намного позже. Голландия – это страна, которая является одним из лидеров в Европе по охране и восстановлению этих экосистем. Голландия – страна с очень сильно развитым сельским хозяйством, высокоразвитая страна. И к сожалению, там уже практически не осталось дикой природы. То есть там уже люди задумались об этом и начали делать что-то, чтобы восстановить эту природу. И там очень много различных проектов по ревайлдингу. В частности – заповедник, откуда эти лошади приехали. Поэтому их лидерство в этом направлении послужило отправной точкой для контакта.

Я скажу, что уже успех! Потому что привезти такую крупную партию полудиких лошадей – это была огромная работа. Проект имеет очень много оппонентов. Кроме того, различия между законодательствами Европейского Союза и Беларуси в области передвижения животных, в области ветеринарии значительны. И все это реализовать было крайне сложно. Предварительно еще работы на лет 10, как минимум, чтобы все изучить, понять. И через 10 лет мы скажем: да, действительно, мы получили хороший проект, когда улучшили ту экологическую нишу, которая была утеряна.

Все ли условия предусмотрены для новоселов? Дмитрий Тарайковский:

Когда мы готовились к приему этих лошадей, карты были механизированно подготовлены еще с осени прошлого года. Дальше был закуплен электропастух, был построен загон для выпуска лошадей – они привозились в фургонном транспорте. Был построен навес и забетонирована площадка для высыпания кормов. С точки зрения биологического разнообразия, которое они здесь имеют, ну, простите, лошадь – это травоядное животное – здесь им еды хватает.

Тут главное уяснить – коники именно дикие. Значит, ничего из того, что делают с домашними лошадьми, с голландскими скакунами делать нельзя. Это касается не только кормления. Запрягать, защищать от хищников, лечить – запрещено под страхом многотысячных штрафов. А вот передвижение табуна на первых порах лучше регулировать.

Дмитрий Тарайковский:

Они находятся у нас на карантине. Если выдержать все каноны, карантин должен закончиться не позднее ноября. Данный электропастух будет снят, и лошади будут предоставлены сами себе. Ограничение произведено для того, чтобы биологическим образом данное стадо лошадей привыкло к тому месту, где оно сейчас находится. Человек в данной ситуации может только помочь, но не регулировать. Данная лошадь должна оставаться дикой. На таком уровне важность эксперимента очевидна. Заказник получил опыт, уникальный для всего постсоветского пространства. А какой эффект? Казалось бы, только биологический. В копилку к оленям, зубрам и медведям добавился не просто новый, а необычный вид. Но это только на первый взгляд.

Дмитрий Тарайковский:

За данными территориями приходится ухаживать, чтобы они не зарастали сорной растительностью, кустарником. Это и есть наш вариант биологического ухода за этими территориями с наименьшими материальными затратами. И правда, с трудом верится, что ещё 2 недели назад на этом европейском газоне рос бурьян. Всё потому, что ухаживать за площадями сложно и с экономической, и с технической точек зрения. А благодаря такой «газонокосилке», и овцы целы, и волки сыты. Точнее, лошади. Дмитрий Тарайковский:

Им достаточно три недели, чтобы получить аккуратный, стриженый газон – реальное футбольное поле. Берите мячик и идите играть в футбол!

В этой голландской лошадиной сборной на днях появился первый белорус. Маленького жеребёнка назвали Иванович. Как ни странно, в честь того, благодаря кому спустя полтысячелетия родился первый белорусский тарпанный коник. Александр Козорез:

Заказник принял на свои плечи основную техническую работу по приему и размещению лошадей. Таким образом, отблагодарили меня, что я принимал значительное участие в работе по обоснованию, по различным переговорным процессам. Конечно, приятно.