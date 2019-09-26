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Нотр-Дам-де-Пари на ногтях. Мастер маникюра из Беларуси выиграла чемпионат мира. Показываем её работу

26 сентября 2019 10:24
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На днях в Париже завершился чемпионат мира по парикмахерскому искусству. Одну золотую и три бронзовые медали привезли наши мастера.

Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – призер чемпионата мира по парикмахерскому искусству-2019 – Наталья Ротманова, призер чемпионата мира по парикмахерскому искусству-2019 – Наталья Королькова и призер чемпионата мира по парикмахерскому искусству-2019 – Татьяна Дергачева.

Нотр-Дам-де-Пари на ногтях. Мастер маникюра из Беларуси выиграла чемпионат мира. Показываем её работу-1

Это вот такой Нотр-Дам-де-Пари на ногтях. Как вы это делали?

Наталья Королькова, призер чемпионата мира по парикмахерскому искусству-2019:
Вот эта работа готовилась заочно, заранее, потом уже работу везли на чемпионат и представляли там.

Нотр-Дам-де-Пари на ногтях. Мастер маникюра из Беларуси выиграла чемпионат мира. Показываем её работу-3

Было ли там еще что-то подобное?

Наталья Королькова:
Конечно, было. Сама номинация подразумевает на искусственной руке, на манекене воплотить любую идею с помощью материалов для ногтей.

Нотр-Дам-де-Пари на ногтях. Мастер маникюра из Беларуси выиграла чемпионат мира. Показываем её работу-5

Что Вас вдохновило на создание этой работы?

Наталья Королькова:
Сам Париж вдохновил. Для меня Париж ассоциируется непосредственно с Нотр-Дамом, поэтому хотелось раскрыть именно эту тему. К тому же сейчас после пожара в соборе, я думаю, что все переживают за это событие, поэтому все-таки хотелось показать его на ногтях в том первозданном виде, в котором он был до пожара и, конечно, большое внимание уделить именно вот этому шпилю, который сгорел. Детально восстанавливали по картинкам, каждый ярус, все скульптуры старались максимально приблизить к истинным, чтобы все-таки это в памяти у всех осталось, каким он был.

Нотр-Дам-де-Пари на ногтях. Мастер маникюра из Беларуси выиграла чемпионат мира. Показываем её работу-7

Как Вы это делали?

Наталья Королькова:
Это делается из материалов для моделирования ногтей. Это все лепится руками и кисточками. Это акрил, работа с фрезой, то есть выпиливание каких-то элементов, роспись, тонировка, барельеф. Это все ручная работа.

Нотр-Дам-де-Пари на ногтях. Мастер маникюра из Беларуси выиграла чемпионат мира. Показываем её работу-9

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# Творчество

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