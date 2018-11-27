Это рекорд. Рост 11-летней девочки из Китая составляет 2,08 метра

По информации Daily Mail, Чжан Цзыю всегда выделялась из толпы. Девочка хочет стать профессиональным баскетболистом. Кумиром для Чжан является Леброн Джеймс, рост которого на 5 сантиметров меньше.

Новости Китая. В Китае живет девочка, чей рост составляет 208 сантиметров. Подростку – 11 лет.

Школьница полюбила баскетбол с 5-летенего возраста и эту любовь ей привила мать, которая раньше играла в сборной Китая, а теперь работает тренером. Девочка также преуспевает в учебе, музыке и танцах.

Средний рост 11-летняя девочки в Китае составляет около 138 сантиметров.

К ребенку хорошо относятся сверстники. Они рассказывают, что им нравится с ней дружить и иногда они просят Чжан поднять их на руки.

Сейчас в книге рекордов Гиннесса самой высокой девочкой считается 12-летняя британка, чей рост составляет 188 сантиметров. Рост Чжан пока не признан мировым рекордом и неизвестно, собирается ли семья подавать заявку на получение этого титула.

Рост девочки, вероятно, она унаследовала от родителей – и мама, и папа выше 180 сантиметров.