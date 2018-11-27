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Это рекорд. Рост 11-летней девочки из Китая составляет 2,08 метра

27 ноября 2018 14:45
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Новости Китая. В Китае живет девочка, чей рост составляет 208 сантиметров. Подростку – 11 лет.

По информации Daily Mail, Чжан Цзыю всегда выделялась из толпы. Девочка хочет стать профессиональным баскетболистом. Кумиром для Чжан является Леброн Джеймс, рост которого на 5 сантиметров меньше.

Это рекорд. Рост 11-летней девочки из Китая составляет 2,08 метра-1

Школьница полюбила баскетбол с 5-летенего возраста и эту любовь ей привила мать, которая раньше играла в сборной Китая, а теперь работает тренером.  Девочка также преуспевает в учебе, музыке и танцах.

Это рекорд. Рост 11-летней девочки из Китая составляет 2,08 метра-4

К ребенку хорошо относятся сверстники. Они рассказывают, что им нравится с ней дружить и иногда они просят Чжан поднять их на руки.

Средний рост 11-летняя девочки в Китае составляет около 138 сантиметров.

Это рекорд. Рост 11-летней девочки из Китая составляет 2,08 метра-7

Сейчас в книге рекордов Гиннесса самой высокой девочкой считается 12-летняя британка, чей рост составляет 188 сантиметров. Рост Чжан пока не признан мировым рекордом и неизвестно, собирается ли семья подавать заявку на получение этого титула.

Рост девочки, вероятно, она унаследовала от родителей – и мама, и папа выше 180 сантиметров.

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# Необычное # калейдоскоп

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