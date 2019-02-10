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«Фантастика». Бьорндален посетил Минское море и оценил снег

10 февраля 2019 14:22
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Новости Беларуси. Несколько часов назад легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален опубликовал короткое видео с обледеневшего Заславского водохранилища. За пару часов поклонники посмотрели ролик около 15 тысяч раз.  

«Посмотрел сегодня Минск. Фантастика!», – написал Бьорндален.  

Уле-Эйнар также добавил, что снег и лёд на Минском море идеальные, превосходно подходящие для катания. По его словам, на льду были только рыбаки, что очень удивило биатлониста, который ожидал увидеть много людей, катающихся на лыжах или коньках.  

«Фантастика». Бьорндален посетил Минское море и оценил снег-1

Фото: instagram.com/oleeinarbjorndalen  

Подписчики знаменитого норвежца радостно отреагировали на новую публикацию своего кумира.  

«С приездом в Беларусь, Уле!»,  

«Жди, уже выезжаю, чтобы составить тебе компанию»,  

«Попробуй порыбачить, Уле. Может, это лучше, чем кататься на лыжах!».  

Недавно Бьорндален отметил 45-летний юбилей.  

Биатлонист показал лучший подарок на свой день рождения – здесь подробнее.  

# Биатлон # калейдоскоп # Уле-Эйнар Бьорндален

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