«Фантастика». Бьорндален посетил Минское море и оценил снег

Новости Беларуси. Несколько часов назад легендарный биатлонист Уле-Эйнар Бьорндален опубликовал короткое видео с обледеневшего Заславского водохранилища. За пару часов поклонники посмотрели ролик около 15 тысяч раз.

«Посмотрел сегодня Минск. Фантастика!», – написал Бьорндален.

Уле-Эйнар также добавил, что снег и лёд на Минском море идеальные, превосходно подходящие для катания. По его словам, на льду были только рыбаки, что очень удивило биатлониста, который ожидал увидеть много людей, катающихся на лыжах или коньках.