Twitter вдвое увеличил число символов в сообщении

Новости США. В социальной сети Twitter была увеличена длина твитов со 140 до 280 символов.

Об этом сообщили создатели социальной сети в блоге компании.

Изменение было введено в силу после получения результатов сентябрьского тестирования. Как отмечают представители Twitter, краткость в соцсети сохранилась. Только 5% отправленных твитов были длиннее 140 символов, и только 2% составили более 190 символов. Эти данные говорят о том, что время чтения ленты не должно существенно измениться.

Однако лимит в 140 знаков сохранился для китайского, японского и корейского языков.