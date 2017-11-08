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Организаторы «Евровидения-2018» представили участников, логотип и девиз конкурса

08 ноября 2017 07:56
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Новости Португалии. Организаторы «Евровидения-2018», которое состоится в Португалии, опубликовали список стран-участниц и показали логотип и девиз предстоящего конкурса.

Информация появилась на официальном сайте «Евровидения».

В 2018 году в песенном соревновании примут участие исполнители из Албании, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Грузии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины, Великобритании.

Организаторы «Евровидения-2018» представили участников, логотип и девиз конкурса-1

Логотип конкурса представляет собой морскую раковину, а слоган – «Все на борт!». По словам организаторов, Португалия всегда связывала Европу с остальным миром через океан. 500 лет назад Лиссабон был центром многих важных морских маршрутов. Сегодня Лиссабон приглашает международное сообщество собраться вместе на конкурсе в 2018 году.

Организаторы «Евровидения-2018» представили участников, логотип и девиз конкурса-4

Фото: eurovision.tv

Финал «Евровидения» пройдет в Лиссабоне 12 мая 2018 года.

Европейская страна примет конкурс впервые благодаря победе Сальвадора Собрала в финале конкурса в нынешнем году в Киеве.

О чем поет 27-летний Сальвадор Собрал из Португалии

# Фотофакт # калейдоскоп # Сальвадор Собрал # Евровидение 2018

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