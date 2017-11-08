Организаторы «Евровидения-2018» представили участников, логотип и девиз конкурса

Новости Португалии. Организаторы «Евровидения-2018», которое состоится в Португалии, опубликовали список стран-участниц и показали логотип и девиз предстоящего конкурса.
Информация появилась на официальном сайте «Евровидения».
В 2018 году в песенном соревновании примут участие исполнители из Албании, Армении, Австралии, Австрии, Азербайджана, Беларуси, Бельгии, Болгарии, Хорватии, Кипра, Чехии, Дании, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Грузии, Греции, Венгрии, Исландии, Ирландии, Израиля, Италии, Латвии, Литвы, Мальты, Молдовы, Черногории, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, России, Сан-Марино, Сербии, Словении, Испании, Швеции, Швейцарии, Украины, Великобритании.