Организаторы «Евровидения-2018» представили участников, логотип и девиз конкурса

Логотип конкурса представляет собой морскую раковину, а слоган – «Все на борт!». По словам организаторов, Португалия всегда связывала Европу с остальным миром через океан. 500 лет назад Лиссабон был центром многих важных морских маршрутов. Сегодня Лиссабон приглашает международное сообщество собраться вместе на конкурсе в 2018 году.