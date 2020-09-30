«Вода кристально чистая, поэтому и рыба вкусная». Где можно побывать на вип-рыбалке в Беларуси

Где можно побывать на вип-рыбалке в Беларуси, показали в программе «Центральный регион» на СТВ. Генеральский пруд – самый живописный из всех. Зарыблен стерлядью и форелью, это вип-рыбалка для любителей комфорта. Программист Глеб как раз из таких. Здесь он проводит немало отпускных дней, чтобы перезагрузиться и отдохнуть от работы и суеты.

Яна Шипко, корреспондент:

Как давно увлекаетесь рыбалкой и почему зацепило это хобби? Глеб, рыболов-любитель:

Увлекаюсь очень давно, когда еще был ребенком. Поехал на дачу с родителями, мне показал мой дедушка, я наловил кучу карасей, мне было 6 лет, с тех пор уже 20 лет я увлекаюсь рыбной ловлей.

Яна Шипко:

Это весьма такое обременительное хобби: нужно рано подняться, покормить комаров и позаботиться о наживке. Глеб:

Рыбалка – это сейчас небюджетный способ для отдыха, все стоит очень дорого, не всегда можно найти то, что тебе надо. Я такой любитель рыбалки, что я не люблю ходить в каких-то сапогах по грязи или кормить комаров. Я люблю надевать просто старые джинсы, обычные кроссовки, байку, в которой я могу ходить с утра, чтобы мне было комфортно, чтобы люди, которые меня окружают, были вежливыми, воспитанными. Для меня сейчас это более важно, чем наловить кучу рыбы, – отношение, комфорт и благоустройство.

Яна Шипко:

Азарта не меньше, чем когда ты на диком озере, в полном неведении клюнет или не клюнет, и тут на пруду, когда все-таки он зарыблен достаточно? Глеб:

Дело в том, что невозможно сказать рыбе: клюй сегодня или клюй завтра. Неважно сколько здесь рыбы, когда или кто ее запустил, все зависит от погоды, от настроения самой рыбы. Я могу поехать на Вилейское водохранилище, наловить там кучу лещей, потому что там благоприятные условия быть именно в этот день, а на завтра поехать на рыбхоз и не словить ни одной рыбы, хотя плотность рыбы гораздо выше. Поэтому так говорят только дилетанты, я считаю.

Яна Шипко:

Тут есть форель, а она капризная? Глеб:

Очень капризная, она не любит температуру воды в районе 10 градусов. Также здесь в этом году стали запускать стерлядь. Стерлядь любит воду свыше 21 градуса. Ты приезжаешь весной и осенью ловишь классную форель, ты радуешься, чувствуешь себя отлично, ты можешь домой взять необходимое количество рыбы. Форель – это довольно вкусная рыба.

Яна Шипко:

А вот там напротив тоже рыбак, есть конкуренция? Глеб:

Может быть, раньше когда-то была, они сидят на другом конце озера. Яна Шипко:

Они что-то уже поймали. Глеб:

Когда будут оплачивать рыбу, настроение уменьшится. Здесь рыба небесплатная, в путевку входит 3 кг. Если вы ловите сверх нормы, ваше настроение может быть слегка уменьшено, потому что вы должны оплатить сверхнорму, форель не из дешёвых рыб. Я никогда не стану спортсменом, хотя «никогда не говори никогда», пока не вижу себя в этом, хочу получить от этого удовольствие, а не соревноваться между людьми.

Крупный улов рыбаки часто просят почистить, здесь же на месте можно посолить или закоптить рыбу. Сергей Чирковский, директор крестьянско-фермерского хозяйства:

Намного рыба вкуснее, которую ты поймал сам, когда просыпается инстинкт охотника, что ты ее словил, что ты из нее приготовил. Это своя рыба, незамороженная, не перемороженная, она словлена здесь, мы ее готовим. Готовим уху. Попробуйте нашу изысканно приготовленную форель. Ее даже цвет мяса меняется из-за того, что когда форель дольше бывает здесь, она переходит на естественную кормовую базу. Яна Шипко:

Очень вкусно! Прямо пальчики оближешь! Я знала, что будет вкусно уже по запаху.

Но это еще не все, что можно продегустировать в хозяйстве. Сергей Чирковский:

Когда к ним любя, они не кусают. Каждую весну у осетров по плану УЗИ. Где и как выращивают редкие виды рыбы в Беларуси

Идем дальше. На рыбалку сюда можно буквально приплыть. И остановиться, если не в деревянных домиках, то в палатке. Вот и кемпинг и пристань для байдарок. Яна Шипко:

Это такой байдарочный причал? Сергей Чирковский:

Да. Сюда на байдарках приплывают, а там есть перешеек, который составляет всего лишь 5 км, а расстояние 30 км, которое проходит на байдарках, и потом в двух-трех местах останавливаются. Здесь у них ночевка, гитара, рассказывают всякие истории-небылицы. Здесь хвастаются именно красотой пейзажей, всем тем, что они увидели.

У нас здесь очень много приезжает фотографов, которые фотографируют краснокнижных птиц. Это зимородки, они живут в норах, которые в склонах.

Они здесь из-за того, что много мелкой рыбы. Они ее хватают и ей питаются. Мы даже делаем некоторые специальные зоны для фотографов, где эти птицы находятся, сидят и подлавливают рыбу.

Вода кристально чистая, поэтому рыба вкусная, без запаха. Мне она нравится, я ее очень обожаю и ловить, и кушать, и выращивать. Яна Шипко:

Это может быть прибыльным бизнесом или это больше такое хобби? Сергей Чирковский:

Я думаю, все может быть прибыльным, главное этим заниматься, полностью выкладываться. Все зависит от тебя. Если ты любишь рыбалку, работу, если ты готов вкладывать себя, то все будет.

Разведению рыбы в Минской области благоволит сама природа. 10 тысяч километров рек, 28 водохранилищ, а еще огромные озера Нарочь, Свирь и 500 водоемов поменьше. А количество рыболовов-любителей такое, что пора считать это увлечение национальным видом отдыха. Благо условия позволяют получить свой кайф даже самым неискушенным рыболовам-любителям. Что и доказало наше сегодняшнее путешествие.

Яна Шипко:

Сейчас мы на пруду для хищников, сюда выпускают щуку от 3 кг. Вот у меня в руках красавица, ей минимум 3 года. Выпускаем и загадываем желание.