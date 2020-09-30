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80-летний пианист смог снова сыграть на инструменте после долгой болезни. Взгляните на его реакцию

30 сентября 2020 09:34
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Всемирно известный пианист, потерявший ловкость рук и способность играть на своем инструменте, смог снова выступать после того, как надел бионические перчатки.

Возвращение к своему увлечению после 20 лет было эмоциональным моментом для 80-летнего дирижера Жоао Карлоса Мартинса, который не смог играть после травмы и болезни. Как сообщает Daily Mail, в начале этого года маэстро надел пару бионических перчаток, которые помогают двигать пальцами. Мужчина поделился пронзительным видео, в котором плачет от радости, исполняя музыку Баха.

80-летний пианист смог снова сыграть на инструменте после долгой болезни. Взгляните на его реакцию-1

Фото: АР

Мартинс считается невероятно опытным пианистом, но он начал бороться с проблемами со здоровьем еще в 1965 году, после того, как повредил нерв руки в результате футбольной травмы. Его проблемы усугубились, когда его ограбили в Болгарии: нападавший ударил его по голове металлической трубой. Он также боролся с дегенеративным заболеванием и за эти годы перенес 24 операции.

80-летний пианист смог снова сыграть на инструменте после долгой болезни. Взгляните на его реакцию-4

Фото: АР

К 2000 году пианист почти перестал выступать: он мог играть только медленно, большими пальцами, с тех пор работал дирижером. Но в конце 2019 года дизайнер и новатор Убирата Бисарро Коста создал для Мартинса бионические перчатки. После нажатия на клавиши перчатки поднимают его пальцы вверх. Мартинсу потребовалось время, чтобы привыкнуть к ним.

80-летний пианист смог снова сыграть на инструменте после долгой болезни. Взгляните на его реакцию-7

Фото: Joao Carlos Martins/Instagram

«Возможно, я не смогу восстановить прежнюю скорость. Я не знаю, какой результат получу. Сейчас начинаю заново, как если бы я был восьмилетним учеником»,  сказал мужчина.

«Я знаю, что впереди еще долгий путь, только будущее покажет, смогу ли я достичь своих целей, но удовольствие от возможности сыграть что-нибудь в бионических перчатках дома уже заставляет меня поверить в Бога»,  добавил Мартинс.

На изготовление перчаток ушло некоторое время, несколько моделей не подошли. Дизайнер и Мартинс продолжили сотрудничество и провели месяцы, тестируя прототипы, прежде чем остановились на финальной версии.

80-летний пианист смог снова сыграть на инструменте после долгой болезни. Взгляните на его реакцию-10

Фото: Joao Carlos Martins/Instagram

Пианист сказал, что из более чем 100 гаджетов, которые он получил в свои руки за последние 50 лет, ни один не работал так хорошо, как эти перчатки, которые он даже может «настроить» для разных типов игры.

Ранее музыкант признался, что расстраивался из-за того, что его навыки не возвращались так быстро, как ему хотелось бы, поэтому ему нужно было продолжать тренироваться.

80-летний пианист смог снова сыграть на инструменте после долгой болезни. Взгляните на его реакцию-13

Фото: АР

«Иногда я пытаюсь сыграть быстро, потом расстраиваюсь, потому что это не получается», – сказал он.

Сейчас секрет игры на пианино Мартинса – бионические перчатки, а вот 87-летний британец, наоборот, уже 70 лет не был у врача. Если хотите узнать секрет его крепкого здоровья, то подробности можно посмотреть здесь.

# Музыка # калейдоскоп # Жоао Карлос Мартинс # Убирата Бисарро Коста # Фотофакт

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