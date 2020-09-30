«Нужно разбираться, в чём же причина». Как правильно делать уроки дома

Артем в этом году перешел во второй класс. Любимые предметы?
Артем Шуляк:
Математика и физкультура.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
А за что ты математику любишь, почему не русский язык?
Артем Шуляк:
Русский язык мне не нравится.
Артем в этом году перешел во второй класс. Любимые предметы?
Артем Шуляк:
Математика и физкультура.
Вероника Кудринецкая, корреспондент:
А за что ты математику любишь, почему не русский язык?
Артем Шуляк:
Русский язык мне не нравится.
Родители в ужасе. Это что, так до следующего лета? С математикой дела обстоят отлично. Устный счет, сложение, вычитание – Артем щелкает примеры как орехи, а вот с правописанием все сложнее.
Евгений Шуляк:
Помогаем ребенку с самого первого класса. Следим за ним, подсказываем, учимся вместе, пытаемся привить ему самостоятельность. Он у нас в принципе самостоятельный, с детства мы его так воспитываем, но все равно контроль нужен.
Без паники, решим все в начале года. В помощь – советы психолога. Первое правило – никакого давления.
Татьяна Шутько, психолог:
Родителям в первую очередь нужно определить, почему так происходит, почему ребенок не учится: он не хочет или не может? Если ребенок не может учиться, то нужно разбираться, в чем же причина. Возможно, это какие-то физиологические особенности, возможно, ему плохо. И тогда нужно обращаться за помощью к определенным специалистам. Но если ребенок не хочет учиться, то это совершенно другая проблема, на которую родителям надо обратить внимание, потому что, скорее всего, у него отсутствует мотивация.
В семье Шуляк с мотивацией проблем нет. И все под девизом: сделал дело – гуляй смело. Да и расслабляться некогда. После уроков дополнительные кружки: бассейн, танцы, IT-школа.
Евгений Шуляк:
Он приходит с продленки и обязательно первым делом делает уроки для того, чтобы вечером прийти побыть с нами, с семьей отдохнуть, потому что есть еще младший брат, который не дает делать, хочет поиграть.
Для мальчика и для девочки мотивации разные. Мальчишкам – вызов и азарт. Задача за минуту – легко. Дел-то всего на пару минут. А вот для девочек важнее не соперничество, а сотрудничество. Уроки с одноклассницами – отличная идея. А вы иногда подходите и говорите что-то неправильное, пусть ребенок вас поправит. И не забывайте поощрять.
Татьяна Шутько:
У ребенка должны быть обязанности и должна быть ответственность. Обязанности – убрать свою комнату, убрать игрушки, сделать домашнее задание и ряд определенных действий, который необходим данной семье. И мотивировать звездочками на календаре, причем родитель определяет самостоятельно, сколько звездочек и на что он их потом может потратить.
Постепенно ослабляем контроль. Сидели рядом, теперь просто в одной комнате. Еще через время только иногда заглядываем. Проверяем не ошибки, а то что уроки сделаны. Артем справляется с заданиями за два счета и старается сделать наперед.
Евгений Шуляк:
На всю неделю, чтобы не было такого, что ему надо будет завтра делать сразу 3-4 позиции. Для него это тяжеловато.
Но любимым предметом у школьника остается физкультура.
Артем Шуляк:
Занимаемся спортом, прыгаем, играем в «Вышибалу», кто быстрее, чья команда выиграет.
Жаль только вот домашку не задают. Артем готов висеть на турниках часами. Впрочем, специалисты напоминают, активные перерывы помогут справиться с непростыми задачами. А еще температура в комнате: в детской – до 21 градуса. И обязательно сочувствие. И им так важно слышать: я тебя понимаю и помогу.