«Нужно разбираться, в чём же причина». Как правильно делать уроки дома

Артем в этом году перешел во второй класс. Любимые предметы? Артем Шуляк:

Математика и физкультура. Вероника Кудринецкая, корреспондент:

А за что ты математику любишь, почему не русский язык? Артем Шуляк:

Русский язык мне не нравится.

Родители в ужасе. Это что, так до следующего лета? С математикой дела обстоят отлично. Устный счет, сложение, вычитание – Артем щелкает примеры как орехи, а вот с правописанием все сложнее. Евгений Шуляк:

Помогаем ребенку с самого первого класса. Следим за ним, подсказываем, учимся вместе, пытаемся привить ему самостоятельность. Он у нас в принципе самостоятельный, с детства мы его так воспитываем, но все равно контроль нужен.

Без паники, решим все в начале года. В помощь – советы психолога. Первое правило – никакого давления. Татьяна Шутько, психолог:

Родителям в первую очередь нужно определить, почему так происходит, почему ребенок не учится: он не хочет или не может? Если ребенок не может учиться, то нужно разбираться, в чем же причина. Возможно, это какие-то физиологические особенности, возможно, ему плохо. И тогда нужно обращаться за помощью к определенным специалистам. Но если ребенок не хочет учиться, то это совершенно другая проблема, на которую родителям надо обратить внимание, потому что, скорее всего, у него отсутствует мотивация.

В семье Шуляк с мотивацией проблем нет. И все под девизом: сделал дело – гуляй смело. Да и расслабляться некогда. После уроков дополнительные кружки: бассейн, танцы, IT-школа. Евгений Шуляк:

Он приходит с продленки и обязательно первым делом делает уроки для того, чтобы вечером прийти побыть с нами, с семьей отдохнуть, потому что есть еще младший брат, который не дает делать, хочет поиграть.

Для мальчика и для девочки мотивации разные. Мальчишкам – вызов и азарт. Задача за минуту – легко. Дел-то всего на пару минут. А вот для девочек важнее не соперничество, а сотрудничество. Уроки с одноклассницами – отличная идея. А вы иногда подходите и говорите что-то неправильное, пусть ребенок вас поправит. И не забывайте поощрять. Татьяна Шутько:

У ребенка должны быть обязанности и должна быть ответственность. Обязанности – убрать свою комнату, убрать игрушки, сделать домашнее задание и ряд определенных действий, который необходим данной семье. И мотивировать звездочками на календаре, причем родитель определяет самостоятельно, сколько звездочек и на что он их потом может потратить.

Постепенно ослабляем контроль. Сидели рядом, теперь просто в одной комнате. Еще через время только иногда заглядываем. Проверяем не ошибки, а то что уроки сделаны. Артем справляется с заданиями за два счета и старается сделать наперед. Евгений Шуляк:

На всю неделю, чтобы не было такого, что ему надо будет завтра делать сразу 3-4 позиции. Для него это тяжеловато. Но любимым предметом у школьника остается физкультура. Артем Шуляк:

Занимаемся спортом, прыгаем, играем в «Вышибалу», кто быстрее, чья команда выиграет.