Любишь посылки на дом – люби и на крыши залазить. Девушка 5 дней ждала заказ, пока случайно не посмотрела вверх

Порой проще забрать посылку самому, чем полагаться на курьера. Ведь не всегда знаешь, где в итоге окажется твой заказ. Так и случилось с девушкой, которая несколько дней не могла понять, куда же доставили оплаченный ею товар.

В своём TikTok блогерша поделилась опытом заказа посылки на дом. Скайлар пять дней не могла найти заказ, который курьер отметил как доставленный. Девушка уже начала думать, что её обманули, пока не взглянула на крышу своего парковочного места.