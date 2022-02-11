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Любишь посылки на дом – люби и на крыши залазить. Девушка 5 дней ждала заказ, пока случайно не посмотрела вверх

11 февраля 2022 14:14
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Порой проще забрать посылку самому, чем полагаться на курьера. Ведь не всегда знаешь, где в итоге окажется твой заказ. Так и случилось с девушкой, которая несколько дней не могла понять, куда же доставили оплаченный ею товар.  

В своём TikTok блогерша поделилась опытом заказа посылки на дом. Скайлар пять дней не могла найти заказ, который курьер отметил как доставленный. Девушка уже начала думать, что её обманули, пока не взглянула на крышу своего парковочного места.  

Любишь посылки на дом – люби и на крыши залазить. Девушка 5 дней ждала заказ, пока случайно не посмотрела вверх-1

Фото: tiktok.com/@sky_hiii  

Блогерша была удивлена и возмущена, ведь она уже мысленно распрощалась с заказанными вещами, а оказалось, что курьер просто решил немного упростить себе задачу и положил коробку в ближайшее место рядом с написанным адресом.  

Но делать нечего, надо забирать. Скайлар решила не просить кого-то о помощи, а справиться с трудностями самостоятельно. Она взобралась на крышу своего автомобиля, аккуратно взяла посылку и медленно спустилась.  

Любишь посылки на дом – люби и на крыши залазить. Девушка 5 дней ждала заказ, пока случайно не посмотрела вверх-4

Фото: tiktok.com/@sky_hiii  

История с неожиданной и приятной находкой все больше набирает популярность в социальных сетях. Однако с известностью пришла и критика. Некоторые пользователи, которые просмотрели видео, не поверили блогерше, обвинив её в создании постановочных кадров. Кто-то считает, что коробка была пустой и уже использованной, если девушка смогла взять её одной рукой. Но Скайлар объяснила, что заказывала всего лишь картриджи для принтера, поэтому сама посылка была лёгкой.  

Однако сюрпризы могут быть не только для получателей, но и для доставщиков. Узнать, какую работёнку пришлось сделать почтальону перед выполнением своих основных обязанностей, можно здесь

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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