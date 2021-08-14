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Девушки сравнили, как фотографируют они и их парни. Кажется, у молодых людей есть негласное правило

14 августа 2021 14:39
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Возможно, многие девушки однажды взывали к богу с просьбой наделить их избранников прямыми руками. Ведь юноши (вероятно, из-за хитрого плана) фотографируют своих девушек так, словно впервые взяли в руки смартфон.

Можно предположить, что парни так делают сразу по двум причинам. Первая – чтобы другие молодые люди не засматривались на их девушек. Вторая – просто чтобы весело посмеяться и рассказать об этом всем своим друзьям. Ресурс Bored Panda нашёл множество таких снимков. Мы выбрали те, которые показались нам самыми смешными.

Девушки сравнили, как фотографируют они и их парни. Кажется, у молодых людей есть негласное правило-1

Фото: twitter.com/sademmahours

Девушки сравнили, как фотографируют они и их парни. Кажется, у молодых людей есть негласное правило-3

Фото: twitter.com/yajisselle

Девушки сравнили, как фотографируют они и их парни. Кажется, у молодых людей есть негласное правило-5

Фото: reddit.com/user/halfmoonkay

Девушки сравнили, как фотографируют они и их парни. Кажется, у молодых людей есть негласное правило-7

Фото: twitter.com/EwdatsGROSS

Девушки сравнили, как фотографируют они и их парни. Кажется, у молодых людей есть негласное правило-9

Фото: twitter.com/AbbeeHanlon

Девушки сравнили, как фотографируют они и их парни. Кажется, у молодых людей есть негласное правило-11

Фото: twitter.com/freddysmells420

Девушки сравнили, как фотографируют они и их парни. Кажется, у молодых людей есть негласное правило-13

Фото: twitter.com/jazzz_howard

Девушки сравнили, как фотографируют они и их парни. Кажется, у молодых людей есть негласное правило-15

Фото: twitter.com/kwistun

Девушки сравнили, как фотографируют они и их парни. Кажется, у молодых людей есть негласное правило-17

Фото: twitter.com/CarolineMPoole

Кстати, ранее мы делали ещё два похожих материала. Первый можно посмотреть тут, а второй – здесь.

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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