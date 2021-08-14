Девушки сравнили, как фотографируют они и их парни. Кажется, у молодых людей есть негласное правило

Возможно, многие девушки однажды взывали к богу с просьбой наделить их избранников прямыми руками. Ведь юноши (вероятно, из-за хитрого плана) фотографируют своих девушек так, словно впервые взяли в руки смартфон.

Можно предположить, что парни так делают сразу по двум причинам. Первая – чтобы другие молодые люди не засматривались на их девушек. Вторая – просто чтобы весело посмеяться и рассказать об этом всем своим друзьям. Ресурс Bored Panda нашёл множество таких снимков. Мы выбрали те, которые показались нам самыми смешными.