Неожиданно и приятно. Девушка застряла на карантине в ресторане и ела понравившиеся блюда бесплатно
Для многих изоляция ассоциируется с постоянным нахождением дома. Однако это не всегда так. Например, одна девушка провела свой карантин в ресторане.
Как рассказало издание Insider, в тот день Ванг решила поужинать вместе с друзьями. Приятели ушли раньше девушки, которая ещё немного хотела насладиться атмосферой заведения.
Как только посетительница вышла из-за стола и собиралась направиться к выходу, её тут же остановили и сказали, что ресторан экстренно закрывается из-за обнаруженного случая коронавируса. Поэтому всех, кто находился в здании, решили оставить на месте.
Однако девушка рассказала, что такой небольшой карантин стал скорее подарком, чем наказанием: «Ресторан продолжал кормить нас бесплатной едой. В три часа ночи нам приготовили лапшу, а утром поджарили какие-то блюда. На хот-пот мы тоже могли заказать все, что хотели. Я заказала осьминога, говядину и лапшу».
Ванг ни в чём себя не ограничивала и рассказала, что ела до тех пор, пока уже не могла двигаться. К слову, таких счастливчиков оказалось 30 человек.
Однако не у всех ресторан оставляет лишь положительные эмоции. Ранее мы рассказывали, как официантка лишилась работы из-за щедрых чаевых, – подробности здесь.