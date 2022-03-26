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Неожиданно и приятно. Девушка застряла на карантине в ресторане и ела понравившиеся блюда бесплатно

26 марта 2022 10:00
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Для многих изоляция ассоциируется с постоянным нахождением дома. Однако это не всегда так. Например, одна девушка провела свой карантин в ресторане.  

Как рассказало издание Insider, в тот день Ванг решила поужинать вместе с друзьями. Приятели ушли раньше девушки, которая ещё немного хотела насладиться атмосферой заведения.  

Неожиданно и приятно. Девушка застряла на карантине в ресторане и ела понравившиеся блюда бесплатно -1

Фото: pixabay.com

Как только посетительница вышла из-за стола и собиралась направиться к выходу, её тут же остановили и сказали, что ресторан экстренно закрывается из-за обнаруженного случая коронавируса. Поэтому всех, кто находился в здании, решили оставить на месте.  

Неожиданно и приятно. Девушка застряла на карантине в ресторане и ела понравившиеся блюда бесплатно -4

Фото: pexels.com

Однако девушка рассказала, что такой небольшой карантин стал скорее подарком, чем наказанием: «Ресторан продолжал кормить нас бесплатной едой. В три часа ночи нам приготовили лапшу, а утром поджарили какие-то блюда. На хот-пот мы тоже могли заказать все, что хотели. Я заказала осьминога, говядину и лапшу».  

Неожиданно и приятно. Девушка застряла на карантине в ресторане и ела понравившиеся блюда бесплатно -7

Фото: pixabay.com

Ванг ни в чём себя не ограничивала и рассказала, что ела до тех пор, пока уже не могла двигаться. К слову, таких счастливчиков оказалось 30 человек.  

Однако не у всех ресторан оставляет лишь положительные эмоции. Ранее мы рассказывали, как официантка лишилась работы из-за щедрых чаевых, – подробности здесь.  

# Курьезы # калейдоскоп # Фотофакт

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