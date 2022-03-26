Неожиданно и приятно. Девушка застряла на карантине в ресторане и ела понравившиеся блюда бесплатно

Для многих изоляция ассоциируется с постоянным нахождением дома. Однако это не всегда так. Например, одна девушка провела свой карантин в ресторане.

Как рассказало издание Insider, в тот день Ванг решила поужинать вместе с друзьями. Приятели ушли раньше девушки, которая ещё немного хотела насладиться атмосферой заведения.