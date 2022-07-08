Всемирный день борьбы с аллергией

8 июля – Всемирный день борьбы с аллергией. Сейчас это заболевание одно из самых распространенных в мире. Согласно данным ВОЗ, им страдают около 40 % людей, и эта цифра стремительно растет. Развитию аллергических реакций способствуют разные факторы: от загрязнения окружающей среды до генетики. По прогнозам, XXI век станет веком аллергии. Поэтому цель этого дня – информирование людей о симптомах аллергии и о ее профилактике. 8 июля 1861 года родилась Магдалена Радзивилл

В 1861 году в этот день родилась Магдалена Радзивилл, белорусская просветительница и меценатка. Много средств она жертвовала на детей-сирот, открыла для них ряд приютов. В своих деревнях организовала школы, создала Общество трезвости, установила студентам Виленского и других университетов несколько стипендий. Но главное место в деятельности Магдалены Радзивилл занимала поддержка первых белорусских периодических изданий. И первые книги Максима Богдановича, Якуба Коласа и Констанции Буйло были изданы на ее деньги. В истории нашей родины не было такого человека, который бы положил на дело возрождения Беларуси и ее культуры столько собственных средств, сколько их пожертвовала Магдалена Радзивилл. 8 июля 1818 года состоялась торжественная церемония закладки Исаакиевского собора

В Санкт-Петербурге 8 июля 1818 года состоялась торжественная церемония закладки Исаакиевского собора – самого известного храма города, памятника архитектуры позднего классицизма. Он строился в течение 40 лет по проекту Огюста Монферрана, дополненного другими русскими архитекторами. Строительством и отделкой интерьеров Исаакия занимались выдающиеся архитекторы, художники и скульпторы, мастера каменных дел, зодчие и строители, собранные со всех уголков Российской империи. Работы велись круглыми сутками при любых погодных условиях. В строительстве использовались ценнейшие материалы – 14 оттенков мрамора, множество цветных камней различных пород. На декор потребовалось 400 килограммов золота, тысячи тонн серебра и бронзы. 8 июля 1944 года издан указ по внедрению почетного звания «Мать-героиня»

8 июля 1944 года, когда еще вовсю шла война, Президиум Верховного Совета СССР своим указом внедрил в жизнь почетное звание «Мать-героиня». Кроме того, тогда же были учреждены орден «Материнская слава» и «Медаль материнства». В истории независимой Беларуси правопреемником высшей награды для женщины стал орден Матери. Первое награждение состоялось 14 октября 1996 года, в День матери, что было символично по отношению к женщинам, родившим и воспитавшим минимум пятерых детей. А сегодня число таких матерей в Беларуси превысило 12 тысяч. День святых Петра и Февронии Муромских