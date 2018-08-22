«Тонкий, сильный, трепетный». Боярская рассказала, почему гордится мужем Матвеевым

Новости России. Елизавета Боярская трогательно поздравила мужа с получением звания Заслуженного артиста РФ.

Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram. Боярская опубликовала пост, в котором она, не стесняясь, описала лучшие качества своего супруга. После новости о присвоении звания Матвееву актриса отметила, что она «абсолютно счастлива и горда».