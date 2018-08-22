«Тонкий, сильный, трепетный». Боярская рассказала, почему гордится мужем Матвеевым
Новости России. Елизавета Боярская трогательно поздравила мужа с получением звания Заслуженного артиста РФ.
Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram. Боярская опубликовала пост, в котором она, не стесняясь, описала лучшие качества своего супруга. После новости о присвоении звания Матвееву актриса отметила, что она «абсолютно счастлива и горда».
Фото: instagram.com/lizavetabo
К слову, в начале нынешнего года актриса удостоилась такой же награды.
Также Елизавета Боярская поздравила и других своих коллег со званиями – Светлану Ходченкову, Дарью Мороз, Андрея Мерзликина, Виктора Добронравова.
Фото: instagram.com/lizavetabo
Недавно Боярская и Матвеев поделились фото с отдыха в Испании.
На снимках они впервые показали в соцсетях лицо сына (читать далее).