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«Тонкий, сильный, трепетный». Боярская рассказала, почему гордится мужем Матвеевым

22 августа 2018 11:06
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Новости России. Елизавета Боярская трогательно поздравила мужа с получением звания Заслуженного артиста РФ.

Об этом актриса сообщила на своей странице в Instagram. Боярская опубликовала пост, в котором она, не стесняясь, описала лучшие качества своего супруга. После новости о присвоении звания Матвееву актриса отметила, что она «абсолютно счастлива и горда».

«Тонкий, сильный, трепетный». Боярская рассказала, почему гордится мужем Матвеевым-1

Фото: instagram.com/lizavetabo

К слову, в начале нынешнего года актриса удостоилась такой же награды.

Также Елизавета Боярская поздравила и других своих коллег со званиями – Светлану Ходченкову, Дарью Мороз, Андрея Мерзликина, Виктора Добронравова.

«Тонкий, сильный, трепетный». Боярская рассказала, почему гордится мужем Матвеевым-4

Фото: instagram.com/lizavetabo

Недавно Боярская и Матвеев поделились фото с отдыха в Испании.

На снимках они впервые показали в соцсетях лицо сына (читать далее).

# Звезды # калейдоскоп # Елизавета Боярская # Максим Матвеев # Фотофакт

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