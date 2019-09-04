Вкусно и быстро. Четыре простых рецепта картошки с грибами

Осень – это не всегда плохая погода. Осень – это время наслаждаться вкусом ароматных грибов и картошки. Уже слышите аромат? В этом материале мы подскажем самые простые и вкусные рецепты блюд из главных продуктов сезона – картошки и грибов. Обязательно попробуйте, оторваться будет невозможно! Нестареющая классика: жареная картошка с грибами

Фото: Pixabay

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 500 г грибов, 1 луковица, 1 пучок укропа, растительное масло, соль и специи. Приготовление блюда займет около 30 минут. Измельчите лук небольшими кубиками и обжарьте на масле до золотистого цвета. Туда же добавьте измельченные пластинками грибы. Жарить смесь нужно без крышки до подрумянивания, а потом снять сковороду с огня. Далее нарежьте картошку любимой формой: кубиками, соломкой или дольками, а затем обязательно залейте холодной водой на несколько минут и промойте. Далее можно просушить нарезанный картофель бумажными полотенцами. Это поможет картошке не разваливаться во время жарки. Как жарить картошку, чтобы она не превратилась в кашу? Масло нужно разогреть в сковороде, а затем выложить туда картофель. Его нужно обжаривать без крышки около 20 минут до золотистости. Чтобы картошка успела поджариться, постарайтесь перемешивать ее не слишком часто. За несколько минут до полной готовности добавьте к картофелю обжаренную смесь лука и грибов, соль и перец, а также нарезанный укроп для аромата. Затем все перемешайте и обжаривайте несколько минут до готовности. Изысканно: запеканка с картошкой и грибами под сырной корочкой

Фото: Pixabay

Для блюда понадобится: 1 кг картофеля, 500 г грибов, 1 луковица, 200 г твердого сыра, 600 мл молока, 3 зубчика чеснока, 1 ст. ложка сливочного масла, 2 ст. ложки муки, тимьян, соль и перец. Время приготовления блюда – 1 час. Для начала нужно обжарить в сковороде муку до золотистого цвета постоянно помешивая. Затем понемногу добавить в сковороду молоко, помешивая муку с молоком во избежание образования комочков. Добавьте соль и специи. Затем измельчите лук и чеснок, а после добавьте в сковороду к соусу. Пусть смесь готовится еще 5 минут на медленном огне. В мундире, с солью и на салат. Как правильно варить картошку? Затем нарежьте картофель и грибы пластинками. Смажьте сливочным маслом форму для запекания, после чего выложите в нее половину картошки, а сверху грибы. Затем смажьте слои половиной соуса. Следующим шагом выложите на грибы оставшиеся кружочки картофеля и распределите сверху оставшийся соус. Запекать блюдо нужно около 45 минут при температуре 190°С. После нужно посыпать блюдо тертым сыром и отправить в духовку на 5-10 минут до полного расплавления сыра. Эффектно: картошка-гармошка фаршированная грибами

Фото: Pixabay

Ингредиенты для картошки-гармошки: 4-5 крупных картофелин, 150 г грибов (желательно шампиньонов), укроп, соль, специи и растительное масло. Время приготовления гармошек из картофеля – 1 час. Сделайте в каждой картофелине несколько поперечных глубоких надрезов. Постарайтесь, чтобы пластинки получались не толще 5 мм. Затем максимально измельчите грибы и укроп, смешайте их и добавьте соль и специи. Как правильно хранить картофель, чтобы он оставался вкусным Далее нужно очень аккуратно как можно больше начинить каждый разрез картошки. Застелите противень фольгой и смажьте маслом. Потом выложите начиненные гармошки и накройте сверху еще одним листом фольги. Затем отправляйте картофель запекаться 40 минут в разогретой до 200°С духовке. После запекания снимите верхнюю фольгу и отправьте гармошки в духовку еще на 10 минут, чтобы они подрумянились. Если хотите узнать о готовности блюда, то проткните картошку ножом – мягкую уже можно доставать. По-домашнему: тушеная картошка с грибами в сметанном соусе

Фото: Pixabay