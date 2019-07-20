В мундире, с солью и на салат. Как правильно варить картошку?

Совсем недавно мы рассказывали, что делать если дома есть только рис. В этот раз мы решили поговорить о приготовлении чего-то более сложного – картошки. Начнём с картошки в мундире. Считается, что это самый полезный способ приготовить данный овощ, поскольку помогает сберечь имеющиеся в кожуре витамины, клетчатку, белки и так далее. Прежде всего, нужно хорошенько вымыть клубни. Затем проколите их зубочисткой, положите в кастрюлю с холодной водой и добавьте немного уксуса и соли. Отверстия в картошке нужны для того, чтобы кожура не лопнула во время варки.

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Далее накрываем кастрюлю крышкой и ставим её на сильный огонь. После закипания варим картофель ещё 20-25 минут. Поскольку в этот раз попробовать еду на предмет готовности нельзя, придётся тыкать овощи ножом. Если картофель не оказывает ни малейшего сопротивления – он готов. Когда картошка будет готова – сливаем воду. Далее овощ нужно почистить и съесть. Теперь сварим очищенный картофель. Здесь потребуется очень много орудовать ножом. Берём клубень. Берём нож. Срезаем кожуру. Вырезаем «глазки» (чёрные точки), срезаем позеленевшие места. Если в картофеле есть ещё что-то подозрительное – безжалостно удаляем. Как жарить картошку, чтобы она не превратилась в кашу?

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Когда картошка будет без кожуры, от смущения она начнёт темнеть. Вообще, картофель окисляется кислородом, и поэтому темнеет, но так думать скучно. Чтобы овощ не темнел, положите его в воду. Чтобы было удобнее варить, картофель обычно режут на несколько кусков. Кстати, считается, что лучше позволить картошке немного (минут 20) постоять в воде, мол, из неё выйдут вредные вещества. Далее вода сливается, набирается новая и начинается процесс варки. Варить картофель нужно на среднем огне. Когда вода закипит, можно уменьшить огонь. После закипания варить ещё 15-25 минут. Помним про метод проверки готовности – тыкаем ножом. Когда овощ сварится – сливаем воду. Можно есть. Варим картошку для салата. Самый простой вариант – использовать для приготовления салата картофель в мундире, который варится на несколько минут меньше обычного. Если не хочется откладывать возню с кожурой на потом, то нужно сразу срезать её, порезать овощи на куски, поместить их в холодную воду, посолить и варить на среднем огне. В процессе приготовления помешивайте. Когда вода закипит, нужно варить ещё 10-12 минут. В этот раз проверяем готовность старым надёжным способом – пробуем.

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Картофель в супе. Для супа картошку обычно нарезают соломкой. Помещать в суп за 7-10 минут до готовности. Если картофель нарезан крупными кусками, то и вариться будет дольше. Картофель фрайт. Иногда его ещё называют «картофель в солёной корочке». Таким образом овощ можно готовить не только для немедленного употребления, но и для того, чтобы взять с собой в дорогу. Хорошенько вымойте картошку, не счищая кожуру. Поместите в кастрюлю с холодной водой. Вода должна полностью покрывать лежащие в кастрюле овощи. Теперь добавляем соль. Много соли. Очень много соли! Где-то 300 грамм. Да, все мы знаем, что 3 грамма соли на килограмм веса смертельны. Но! Здесь всё иначе. К тому же, если картофель окажется пересоленным, то его будет просто невозможно есть. Как приготовить молодой картофель: 5 простых и вкусных блюд Итак, до кипения варим на сильном огне, затем убавляем температуру и варим полчаса под неплотно закрытой крышкой. Соль не должна полностью раствориться. Если так случилось – добавьте ещё соли.

Фото: pixabay.com